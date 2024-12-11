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開倉優惠｜意美廚x普樂氏家電廚具開倉　易潔鑊/電飯煲/氣炸鍋/陶瓷刀低至2折

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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意美廚聯乘普樂氏家品開倉，即日起至15日全場廚具、家電低至2折起。(ecLIVING Facebook專頁)

Ideale Chef意美廚與Proluxury普樂氏首度聯乘合作，於樂富廣場舉行家品開倉激減優惠，全場逾1500款廚具、家電大減價，由12月4日起至15日共12天，全場貨品低至2折起。

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開倉優惠｜家電廚具開倉全場低至2折

今次意美廚聯乘普樂氏家品開倉，全場逾1500款廚具、家電大激減。喜歡入廚既朋友，多款人氣Buffalo牛頭牌易潔煎鍋、炒鑊、不銹鋼廚具、鍋具等任君選擇，當中Buppalo 3件廚具套裝原價996元，折後價269元。韓國製34cm炒鍋（電磁爐適用）原價1330元，折後價199元。意美廚韓國製26cm、容量6.5公升易潔高身湯煲原價1398元，折後269元，適合小家庭煲湯首選。

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開倉優惠｜氣炸鍋折後$269

此外，多款保溫湯飯壼、多功能電火鍋、電熱水壺、砧板、攪拌機、榨汁機、電飯煲、氣炸鍋、焗爐亦大劈價，普樂氏4.3公升氣炸鍋原價929元，折後269元。14公升電焗爐原價799元，折後269元。多功能食物處理器原價859元，折後269元。8公升多功能電子燉鍋原價1799元，折後599元。

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開倉優惠｜冬天必備暖風機、電暖氈都有折

寒冬將至，多款保暖家電包括搖擺PTC陶瓷暖風機原價799元，折後299元。單人纖維三段熱力電暖氈，原價439元，折後175元。法蘭絨九段熱力電暖氈，原價1539元，折後615元。摺疊加熱按摩足浴盤，原價1259元，折後429元，不妨買返屋企過個暖洋洋的聖誕。

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開倉優惠｜場內設限時超抵貨$15起

另外，場內每日限量發售牛頭牌家用剪刀，每件只10元，限量100件。場內亦設有限時超抵貨，分三階段進行的限日限購，價格由15元至399元，多款廚具家電任你選擇。而購物滿500元，即可享79元換購原價399元的牛頭牌14cm 316不銹鋼五層煎鍋。

是次開倉產品種類繁多，逾1500款不同產品，包括來自多個國家的品牌的易潔廚具、不銹鋼廚具，保溫湯飯壼、餐桌用品、煮食用具、食物容器、清潔用品、浴室用品、涼曬用品及家居收納等，應有盡有，讓你必定找到心水貨品！

開倉優惠｜意美廚聯乘普樂氏家品開倉詳情

地址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區UG1樓U113舖 (樂富站B出口)

查詢電話：2771 0320

營業時間：10:00至19:30

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