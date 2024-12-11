2025星座運程｜人馬座︰維護友誼　得貴人助

▲ 占星師紫秤12星座運程｜人馬座事業看高一綫

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年雖然有許多壞的相位，但人馬座成功迴避，所以在年度運氣不俗，得到水星於年頭支持了木星，令人馬座的朋友容易得到他人的支持，易有貴人。

占星師紫秤12星座運程｜人馬座事業看高一綫

獲另一半的助力，無論是錢還是建議，或者是幫忙，都令事業更容易發展。如果是自僱或者是與客戶有關工作的，都可以得到客戶的支持，並且會獲介紹新客戶，令事業可以得到發展。

至年中，由於木星進入巨蟹座，可獲舊有客戶或年長客戶支持，家人亦可能會支持自己，令人脈更堅實。

占星師紫秤12星座運程｜人馬座感情不易有新發展

對方的照顧及幫助，令關係更為穩定，但並不容易發展新感情。

占星師紫秤12星座運程｜人馬座要維持人際關係

人際關係是今年的主題，多聯絡舊友，維護友誼，會有意料之外的得着。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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