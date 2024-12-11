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2025星座運程｜山羊座︰感情有變　提防受騙

休閒消費

撰文： 占星師　紫秤

發布時間： 1 小時前

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占星師紫秤12星座運程｜山羊座事業或要轉工

【2025年占星師紫秤12星座運程】山羊座在2025年當心會遭到詐騙，可能會因而負上債務，加上水星的影響，總體就是破財，特別在年尾機會大增，另外亦要審慎投資。

占星師紫秤12星座運程｜山羊座事業或要轉工

今年的成績可能不大好，公司有機會在營運出現困難，加上不同的失當安排，令即使有大機會完成的計劃，也可能會出現問題，2025年山羊座可能需要考慮新工作。

而工作上容易出現感情對象，但辦公室戀情總帶着麻煩，所以必須小心留神。

占星師紫秤12星座運程｜山羊座感情可能有麻煩

下半年認識的異性，容易為自己帶來麻煩，特別是感情上的麻煩；其中特別容易發生在辦公室，要小心迴避感情問題。

占星師紫秤12星座運程｜山羊座今年宜低調行事

除事業外，今年不宜作太大改變，人際圈子不需要刻意擴張，避免認識新朋友。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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