2025星座運程｜水瓶座︰禍從口出　文件宜慎

▲ 占星師紫秤12星座運程｜水瓶座事業提防小人

【2025年占星師紫秤12星座運程】受到土星及水星的同時影響，水瓶座在2025年的問題頗大，特別是容易惹上官非，因此，所有文件必須特別留神，小心處理。

占星師紫秤12星座運程｜水瓶座事業提防小人

2025年水瓶座很易惹禍，除了自己亂說話導致問題外，一些文件上的問題，亦可能影響很大。但除了自己外，亦可能會有一些心懷不軌的人接近自己。輕的是買貨被騙，重的就可能幫人背黑鍋，尤其是後半年，必須加緊提防。

雖然年中的運勢明顯較遜色，但不代表問題文件是在年中以後發生，亦可能是之前簽下的文件，到下半年問題才被揭出來，所以整年也要小心一切文件、合約。

占星師紫秤12星座運程｜水瓶座感情或有分手之憂

受到金水影響，感情可能因誤會而分手，也會認識到不適合的人，招致禍患。

占星師紫秤12星座運程｜水瓶座勿輕易信人

今年不要隨便信任人，也別亂作承諾，小心各種文件。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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