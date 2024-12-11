2025星座運程｜雙魚座︰提防人事　或會轉工

▲ 占星師紫秤12星座運程｜雙魚座事業宜把握機會

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年的雙魚座雖仍有運氣，但似乎難以持續，是時候要為未來打算一下，尤其下年的運氣可能會下滑。

占星師紫秤12星座運程｜雙魚座事業宜把握機會

年頭的運氣受到去年的影響，人際上仍然有不少麻煩，各路人馬的爭執及各種小動作，會令你疲於奔命，影響工作進度，但總體而言只是虛驚一場。而公司亦可能會有人事變動，有機會出現大規模裁員，但最終仍能安全度過。但去到2026年，事業運會保持一個下滑狀態，所以今年如果有好的機會，也可以一試。

占星師紫秤12星座運程｜雙魚座感情或有冷戰

感情上會產生不少矛盾，上半年可以試圖配合，但在下半年，對象方面的獨斷行事，問題更趨顯現，令你難於處理，對象與你溝通不足，亦欠缺與你商量事情，令你感到不被尊重。小心雙方之間會出現冷戰，因而有機會讓第三者介入，或者多共同出席朋友社交場合，會有幫助。

占星師紫秤12星座運程｜雙魚座做好準備迎難而上

為自己安排好未來，2026年事業可能會有所變動。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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