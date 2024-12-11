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大家樂優惠｜大家樂雙12優惠16款美食低至5折　$30起歎煲仔飯/鐵板餐/肥牛和牛鍋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

大家樂雙12優惠16款美食低至5折，$30起歎煲仔飯、鐵板餐、肥牛和牛鍋。

一年一度的雙12購物節又到，大家樂推出「雙12震撼快閃限量孖樂優惠」，多達16款人氣美食低至5折，包括火鍋、鐵板、老火湯小菜及焗飯等，早午茶晚市都適用，餐券會於12月12日中午12時起開售，即睇詳情！

最新影片：

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

大家樂優惠｜16款美食餐券低至5折

大家樂飲食平台 eatCDC.com 將於12月12日中午12時起開售美食餐券，一共有16款人氣產品，購買4件全單7折、購買5件全單6折、購買6件享全單5折。每張訂單限購買最多6件產品，數量有限，售完即止。

大家樂優惠｜$50兩個煲仔飯

部分美食如下：

「煲仔飯」 二人餐（原價$100）5折後$50
「招牌焗系列」二人餐（原價$95）5折後$47.5
「老火湯小菜」二人餐（原價$119）5折後$59.5
「穀飼肥牛和牛鍋」二人餐（原價$270)5折後$135

點擊下圖查看其他優惠美食：

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在大家樂飲食平台 eatCDC.com 成功購買後，會收到確認電郵及餐券二維碼。Club 100會員登入 eatCDC.com 並成功訂購產品後，訂單會在 Club100 3.0 手機App內顯示。

大家樂優惠｜雙12震撼快閃限量孖樂優惠詳情

日期及時間：2024年12月12日中午12時起發售

購買方式：無論 Club 100 會員或非會員，於大家樂飲食平台 eatCDC.com 成功搶購後會收到電郵確認及餐券二維碼。而 Club 100 會員登入 eatCDC.com 網站並成功搶購指定產品會在 Club100 3.0 手機App內顯示。

優惠：

  • 訂購16款產品，買6件產品，全單5折、購買5件產品，全單6折、購買4件產品，全單 7折。每張訂單可享此優惠1次，數量有限，售完即止。
  • 享用優惠例子：以購買「打堅爐」、「招牌焗系列」及「牛尾湯扭紋粉」二人餐各兩件為例， 六件餐券結帳總額將為$305 （5 折 x「打堅爐」二人餐$150 x2 +「招牌焗 系列」二人餐$95 x2 +「牛尾湯扭紋粉」二人餐$60 x2）

注意事項：所有餐券設有兌換期限，詳情可查閱產品內容

更多優惠報道：

網上買餸｜香港街市推網上買餸APP即日送上門　新會員送$500優惠券/$20加購鮑魚

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