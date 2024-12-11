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藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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常吃3種保健品恐患癌？1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍。

【保健品／營養補充品／Supplement/患癌】不少人都有服用保健品的習慣，不過，台灣有醫生指出，亂吃3種保健品恐增加患癌風險，其中1類若過量攝取，患肺癌風險更激增2倍。

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營養補充品｜3種保健品恐增患癌機率

台灣急症科醫生張適恆早前在YouTube個人頻道發布影片指，許多癌症病人在抗癌時，都會出現食慾下降、腸胃不佳的問題，因此可能會選擇服用營養補充品來補充營養。

不過他又指，有研究發現，若過量攝取以下3種營養補充品，不但可能增加一般人的罹癌率，還會加重患者的症狀，引起疾病復發，甚至增加死亡率。

1.β-胡蘿蔔素

張適恆醫生指，β-胡蘿蔔素是類胡蘿蔔素的一種，屬於一種抗氧化物，而且在類胡蘿蔔素裡可以被轉成維他命A。挪威科技大學曾在2018年領導了一份大型綜合研究，發現從蔬果中攝取最多類蘿蔔素的人，可降低患心血管疾病及癌症造成的死亡風險。

有研究發現，從食物中攝取比較多β-胡蘿蔔素的人，會降低患子宮頸癌的風險，增加乳癌患者的存活率。但一項在《美國內科醫學期刊》發表的研究指，過量補充β-胡蘿蔔素的營養補充品，會刺激癌細胞周圍的新生血管，使癌細胞分裂較旺盛，患肺癌風險恐增加20%。

2019年芬蘭一項涉及3萬名吸煙男性的雙盲對照研究則顯示，吸煙的人補充β-胡蘿蔔素，患肺癌風險上升22%至31%，吸煙行為可能放大β-胡蘿蔔素的負面效應。對此，張醫生表示，不管吸煙與否，都不建議補充β-胡蘿蔔素，尤其是每天不應超過20毫克的劑量，應該直接從天然蔬果攝取β-胡蘿蔔素，比從保健品補充更安全。

2.維他命B12

維他命B12是能量代謝、紅血球生成與維持神經健康的重要營養。維他命B12的食物來源以肉類、奶類、蛋為主，植物性的來源相對較少，以菇菌類及藻類為主。

2024年一項涉及9萬人數據的研究顯示，血液中維他命B12濃度每增加100pmol/L，成人及老年人的死亡率就提高4%至6%。另一篇2017年在《臨床腫瘤學期刊JCO》發表的前瞻性研究則指出，長期服用B12保健品的男性，每日劑量若超過55微克，患肺癌風險可能增加2倍。

此外，若乳癌患者在進行化學治療期間，同時服用高劑量的B12保健品，疾病復發的機率會增加83%，因乳癌造成死亡的機率則會超過100%。

張醫生建議，健康成人每日所需的劑量不到5微克，透過均衡飲食已可足夠攝取。不過嚴格素食者、患有胃病或正在服用制酸劑等可能導致B12不足的人士，仍建議聽從醫生建議，適量補充，並定期檢測血液中的B12濃度以確保健康。

3.維他命E

維他命E是脂溶性的抗氧化維生素，可消除自由基、抗氧抗老、提升免疫力。不過，2004年的一項系統性分析顯示，過量補充維他命E會增加罹患腸胃道癌症的風險。另一篇在《胸腔醫學期刊》發表的研究也發現，每日攝取超過100毫克的維他命E補充品，患肺癌風險上升5%。

張醫生建議，如果從有豐富含量的天然食物攝取維他命E，例如堅果、種子或深綠色蔬菜，患肺癌、肝癌等多種癌症風險反而能下降。

營養補充品｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

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同場加映：保健食品正確服用時間表

台灣營養師高敏敏早前表示，胡亂服用保健食品，會無法充分發揮效用其營養價值，變相浪費時間和金錢。故此，她建議民眾可參考以下時間表，服食相應的保健食品。

  • 空腹吃：飯前至少1小時以上，或是飯後至少2小時以上
  • 跟餐（飯前）或飯後吃：前者是吃完保健食品立刻吃飯，後者是飯後1小時內進食
  • 睡前可吃：睡前30分鐘內服食

 

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資料來源：台灣急症科醫生張適恆

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