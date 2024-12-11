職場欺凌︱56歲日男遭恐怖職場虐待闖路軌「被自殺」　公司群組語音曝光 4人被控謀殺成日本首例

▲ 56歲日男遭恐怖職場虐待闖路軌「被自殺」 公司群組語音曝光 4人被控謀殺成日本首例

【職場欺凌／被自殺／輕生／謀殺案／職場壓力】日本驚爆一宗看似輕生實則「被謀殺」命案。一名56歲中年男深夜闖入東武東上線路軌遭列車撞斃，警方在調查1年後發現，死者生前遭受嚴重職場欺凌，事發當晚更是由帶頭欺凌的同事禁錮車内並載到路軌，逼其自殺。

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綜合日媒報道，2023年12月3日，位於東京板橋區德丸住宅區附近的術馬站和下勝塚站間的鐵路平交道，發生一宗中年男子深夜闖入路軌「自殺」的命案。在事發時約凌晨12時07分，閉路電視拍下畫面可見，當時平交道警報器已鳴叫閃爍，但隱約有人影走入路軌護欄內，接著迎向列車高舉雙手。高速駛入的列車車頭燈照亮該名男子，司機見狀急踩煞車，但為時已晚。男子最終被列車撞斃，死因為多發性外傷；警方起初將其列作自殺案處理。

調查1年驚揭「案中案」：職場欺凌逼自殺

然而，警方在事後翻查閉路電視畫面時卻發現，平交道附近停有一輛可疑車輛，車燈持續閃爍。56歲的死者高野修，在闖入路軌前正是從該車内走出。同時，還有另一輛車停在該車前面。在「事故」發生後，兩輛汽車立即駛走。

警方隨後持續調查，直至本月8日，警視廳於行動中逮捕死者生前所任職的油漆公司39歲社長佐佐木學、及3名30至39歲員工，指控他們涉嫌間接謀殺，成為日本首宗疑兇沒有直接殺害死者、而被控以謀殺罪行。被逮捕的員工島端和野崎作供稱，二人在案發當日以公司車輛將死者載到鐵路平交道，承認目擊事發全過程，並表示當時是「高野（死者）說他想下車，就讓他下了車」。

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但根據調查，被捕4人在案發前一晚，就已合謀將高野囚禁在車輛內，迫使他陷入精神困境，原因竟是認為高野工作太慢，因此要他「受到教育」並發誓「如果再惹事就死定了」。警方在其中一人的手機中查出，事發當晚，4人原本要開車載高野去橋上逼他跳河，但後來改去鐵路平交道，再逼他下車並站在平交道路軌上。在4人的LINE公司群組內，警方發現了案發時語音對話，證明他們曾脅迫高野自殺：

即使河不行，鐵路的話也能去吧。

對此，警方直言，被捕4人涉嫌精神加害死者，逼使他不得已站在平交道，也屬於一種謀殺行為。

死者任職近10年長年受虐 生前獨居無親友可傾訴求助

據悉，死者高野修自2015年開始任職於該油漆公司，公司內部黑幫文化猖獗。期間，高野曾辭職幾個月，但後來又復職。被捕4人常以高野工作犯錯為由，對其欺凌施暴，尤其是公司社長佐佐木總是帶頭禁錮「教育」，逼使他服從命令，包括曾向高野潑灑熱水、用異物塞住肛門、摔角暴打等，並用手機拍下施暴過程後在群組中分享影片。

更悲慘的是，由於高野修父母已經去世，他在東京未婚獨居，身邊從無親近的人可以傾訴，或向朋友求助。

同場加映：自測職場壓力+7大不良工作症狀

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況。若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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