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深水埗月台襲擊案丨男子情緒失控「起飛腳」踢人　港鐵女職員遇襲疑肋骨骨折【附港鐵回應】

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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【深水埗站／港鐵／施襲】昨日（10日）有一名男子突然情緒失控大鬧港鐵深水埗站月台，期間更向附近乘客及職員施襲，不但對女職員「起飛腳」，更阻礙列車關閉車門及開出。男子最終被人合力制服，有關片段亦於網上廣泛流傳。

網上影片可見，鬧事期間，一名身材高大、全身黑色打扮及戴眼鏡的男子當時怒氣沖沖從深水埗站月台走近兩名男女港鐵職員，「四眼男」先用手持可樂作勢潑向職員，再突然起飛腳踢向一名銀髮女職員，慘被踢中左腹的女職員當下立即痛得慘叫，並立即抱腹及扶實附近的欄杆。「四眼男」其後再疑似起腳踢向男職員，然後走入列車車廂，有乘客見狀紛四散躲避，期間有男乘客將背包交給月台職員看管後，便向「四眼男」方向追去，未知是否想阻止對方鬧事，影片至此完結。

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據了解，「四眼男」最終由熱心乘客聯同港鐵職員合力將其制服，當中包括休班消防員及休班警員。警方表示事件中拘捕了一名姓蘇（46歲）男子。據了解，下午1時許，蘇男起初因身體不適於是坐在深水埗站月台上，期間有其他好心男乘客上前查問，不過卻慘被對方腳踢，其後再發生一連串鬧事，令列車服務受阻。而疑肋骨受傷的59歲女職員事後則清醒送院。不過，有消息指，被捕姓蘇男子有情緒病紀錄；被踢中的港鐵女職員則右邊肋骨骨折。

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港鐵表示，昨日下午約1時30分，深水埗站職員收到乘客求助，指有人在月台身體不適。車站職員到場協助時，發現有一名男乘客懷疑情緒不穩，另有一名男乘客表示曾被襲擊。職員即時通知控制中心，召喚警察及救護到場協助，一名女職員在處理期間被踢到。其後警方及救護人員到場，將女職員及一名男乘客送院，另一名受傷乘客在現場進行簡單處理後自行離去。港鐵譴責任何以暴力對待職員及乘客的行為，並向該受傷的女職員及乘客致以慰問。

同場加映: 港鐵「不速之客」

早前有網上短片瘋傳港鐵車廂因一名「不速之客」，令車廂變成「屍殺列車」，多名乘客於車廂內不斷驚慌尖叫，有的更蹲在地上、有的彎住腰逃走。而令乘客如此驚慌的元兇竟是一隻飛蛾。

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