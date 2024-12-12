聖誕好去處2024｜The Henderson聖誕藝術裝置閃爍耀眼　25萬塊珠片打造80米金色長廊

▲ The Henderson大樓外的公共行人天橋用25萬塊閃爍珠片打造的80米金色長廊，非常有節日氣氛！

【聖誕好去處2024/The Henderson】聖誕節快到，周圍都已經充滿節日氣氛！The Henderson大樓外的公共行人天橋，今年化身做「Glittering Golden Christmas」，以25萬塊閃爍珠片打造80米金色長廊，亮眼耀目，讓人彷如置身漫天星海！

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聖誕節好去處2024｜Glittering Golden Christmas藝術裝置金光閃爍

位於The Henderson大樓外圍的公共行人天橋，同樣由扎哈．哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）設計，今個聖誕化身為「Glittering Golden Christmas」藝術裝置，以經典金色為主調，為市民帶來金光閃爍的華麗聖誕。

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聖誕節好去處2024｜藝術裝置將展出至2025年1月2日

「Glittering Golden Christmas」藝術裝置由 25 萬塊金色珠片組成，一串串如星河般閃爍的珠片，懸掛於長達 80 米的行人天橋頂部，形成一條璀璨的聖誕金色長廊。隨風搖曳的珠片，配合燈光效果，折射出美輪美奐的炫目光影，無論白天或夜晚，都讓人宛如穿梭於漫天星海之中。藝術裝置將展出至 2025 年 1 月 2 日。

The Henderson 的玻璃幕牆亦將於每晚 6 時至 9 時，展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術，展出直至 2024 年 12 月 29 日。

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聖誕節好去處2024｜恒基集團旗下會員計劃冬日限定體驗及禮遇

此外，為了迎接這個金光閃閃的冬季，集團旗下的「恒地會」會員計劃及「H·COINS」會員計劃亦為會員準備了一系列精彩的禮遇及體驗，包括多個餐飲禮遇及消費獎賞讓每位會員都能在這個璀璨的季節留下難忘的回憶。

聖誕節好去處2024｜恒地會冬日限定體驗

星光璀璨照相館 - 由專業攝影師提供免費拍照服務，並送上限量版聖誕掛飾。

日期：2024年12月13日（星期五）

時間：中午12時至下午2時及下午4時至晚上6時

地點： The Henderson 1樓公共行人天橋

參加方法：登記成恒地會會員即可報名參加（名額有限，先到先得）

迷你松果聖誕樹工作坊

日期：2024年12月14日（星期六）

時間：下午1時30分至3時／下午4時至5時30分

地點：香港中環皇后大道中80號H Queen’s

恒地會會員優惠價：HK$200（原價：HK$650）

參加方法：登記成恒地會會員即可報名參加（名額有限，先到先得）

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恒地會會員限時迎新及節日餐飲禮遇

推廣期: 2024年11月30日至12月31日

推廣期間成功登記成為恒地會Gold金卡新會員，更可尊享以璀璨金光為靈感的「雞尾酒買一送一」禮遇。

參與餐廳 禮遇 ARGO, 香港四季酒店 「水晶蛋奶酒」買一送一 Vibes, The Mira Hong Kong 龍舌蘭雞尾酒買一送一 The Trilogy: Ella 「金飾佳人」雞尾酒買一送一

今年亦是恒地會的20周年慶，為了與會員共同歡度佳節，於推廣期恒地會會員（包括Black黑卡及Gold金卡會員）亦可於指定恒基集團品牌及集團旗下商戶，尊享節日特色飲品/雞尾酒八折優惠。

參與酒吧/餐廳 禮遇 Vibes, The Mira Hong Kong 特色雞尾酒八折優惠 Mue Mue 節日特色雞尾酒八折優惠 JAJA 節日特色飲品八折優惠

任何年滿 18 歲的人士均可透過恒地會Gold金卡網站，即可免費登記成為Gold金卡會員，尊享全年卓越的餐飲消閒禮遇，以及體驗與別不同的會員專屬活動，滿足多元化的興趣和生活品味。

H·COINS賞賞節 2024

推廣期：2024年12月1日至12月31日H·COINS

會員於推廣期內在恒基地產旗下十大參與項目消費滿指定金額，並成功登記 H Coins，即有機會獲贈總值$200恒基地產旗下參與項目電子禮券及限量最高消費大獎 (總值超過港幣100萬) 。詳情將於H·COINS App及H·COINS網站公佈。

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