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親子好去處｜日本最大室內遊樂園JOYPOLIS SPORTS進駐啟德　$73起任玩1小時20個遊樂項目

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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日本最大室內遊樂園JOYPOLIS 12月22日啟德開幕。

日本最大型遊樂園 JOYPOLIS SPORTS，將於12月22日啟德體育園運動健康中心開幕！店內樓高5層，佔地3萬呎，逾20個刺激遊樂項目，門票今日起公開發售，更設親子套票，1小時任玩每人低至$168。

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啟德JOYPOLIS SPORTS｜日本室內遊樂園 JOYPOLIS SPORTS  3大主題區逾20個玩樂設施

日本最大型室內遊樂園 JOYPOLIS SPORTS 首間海外旗艦店，將於12月22日在啟德體育園運動健康中心開幕，旗艦店佔地3萬呎，樓高5層，分成3大主題區，逾20多個刺激遊樂項目，其中「忍者道場 NINJA DOJO」是將日本傳統忍者元素與Ninja Warrior運動概念結合，讓大家走進日本忍者訓練道場，考驗各位的敏捷與反應力，體驗手裡劍對戰、劍刃挑戰和忍者訓練等多項活動。

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啟德JOYPOLIS SPORTS｜「超音鼠競技場」設幼童玩樂區

「超音鼠競技場 SONIC STADIUM」是首個超音鼠運動主題的互動遊樂場，匯聚了多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，包括 CA SEGA JOYPOLIS 研發的全新體驗，還有專為0至6歲兒童設計的 Playground 區提供多款適合小朋友的遊戲。

啟德JOYPOLIS SPORTS｜「未來運動館」增MR技術遊樂項目 零設備體驗運動遊戲

「未來運動館 FUTURE ARENA 」集結了 I-Wall、Valo Climb、Jump Air 等互動裝置，大家可體驗結合將實體運動與創新娛樂的運動遊樂項目，其中最為矚目的是大中華區首發的「VALO ARENA」，利用MR混合實境技術和獨有的運動追蹤技術，無需穿戴任何設備，便可享受刺激有趣的運動遊戲！

各樓層設施分佈：
LG層：忍者道場 NINJA DOJO
L1層：接待處及紀念品商店
L2層：超音鼠競技場 SONIC STADIUM
L3層：未來運動館 FUTURE ARENA
L4層：IP 主題餐廳「Hungry Tiger Hidden Dragon 餓虎藏龍」

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 啟德旗艦店
地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓

優惠詳情：
預訂日期：即日起
體驗日期：2024年12月22日至2025年11月30日
體驗時間：10:30 - 20:30（最後入場時間19:30）

【親子套票】超音鼠競技場家庭票（120分鐘，2大1小）
優惠價：
星期一至五：$323/ 2大1小，平均$107.7/位（原價$398/組）
星期六至日：$432/ 2大1小，平均$144/位（原價$516/組）
*門票價錢包括兩位成人及一位0-11歲兒童
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
 【KKday優惠預訂

【親子套票】超音鼠競技場門票（60分鐘）
優惠價：
1大1小：$146/組起，平均$73/位起（原價$168/組起）
2大1小/1大2小：$233/組起，平均$77.7/位起（原價$268/組起）
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
 【KKday優惠預訂

【親子套票】超音鼠競技場門票（120分鐘） 
優惠價：
1大1小：$207/組 起，平均$103.5/位起（原價$238/組）
2大1小/1大2小：$346/組起，平均$115.3/位起（原價$516/組）
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
KKday優惠預訂

【門票優惠】JP超動感全票（含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩） 
優惠價：
成人：$278/位起（原價$320/位起）
小童（3-11歲）$226/位起（原價$260/位起）
長者（60 歲）$157/位起（原價$180/位起）
KKday優惠預訂

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