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星二代｜李湘贈16歲愛女千萬勞斯萊斯考牌　跟賭王千金何超欣入讀同一貴族學校

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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內地女主播李湘送千萬名車給16歲女兒考駕照！

【李湘/王詩齡/星二代】憑《超級女聲》為人認識的內地女主播李湘，絕對是富養女兒的代表，她與前夫王岳倫育有16歲女兒王詩齡，衣食住行等各方面均要最好，日前有指李湘贈女兒千萬名車考車牌，引來網民熱議。

星二代｜刪除「開箱」名車照片

本月9日李湘於小紅書貼出數張照片兼寫著：「倫敦16歲可以考駕照」，照片中王詩齡跟爸爸看著手機，似在討論什麼，另一照片見王詩齡「開箱」名車，她即時打開車門看看，名車的標誌更是勞斯萊斯，網民推算800萬人民幣起跳，未幾李湘把名車照片刪掉。

寵女上天的李湘讓愛女成為「富貴學神」外，去年更購入Mini Cooper給女兒代步，真的如她所言「王詩齡生下來就是享福的」。

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星二代｜衣食住行皆奢華

王詩齡穿的都是周身名牌，甚至是高訂款，隨便一件都要上萬元。網友盤點王詩齡一身打扮價值，其中粉色羽絨外套10650人民幣、LV的波鞋10100人民幣（約新台幣4.4萬元）、N.Peal毛帽1430人民幣，再加上曾晒出的Hermès喜馬拉雅Birkin手袋，該包包被炒到最少百萬人民幣，因而估計其全身行頭總共達7位數。

李湘曾在網上晒出英國超大豪宅照片，除有昂貴家具擺設，還設有巨大化妝間和紅洒宭。另外李湘跟女兒王詩齡經常網晒奢華生活，譬如於豪華餐廳用膳以及坐勞斯萊斯出入等。

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星二代｜貴族名校賭王女為校友

讀書方面李湘安排女兒入讀英國讀貴族女子名校Benenden School，每年學費超過43萬。Benenden School 於1923年成立，位處英格蘭東南部Kent，它是英國少數提供全寄宿的女校，Benenden School 部分學生來自皇室、顯赫家族甚或某國公主，當年英國安妮公主以及賭王女兒何超欣就曾入讀此校。

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除了學術方面，李湘也著重女兒的藝術培養，王詩齡的爺爺是著名畫家王暉，而李湘在王詩齡小時候已培養其藝術才華，帶她往世界各地的博物館和美術館參觀。

王詩齡曾獲得設計與科技獎學金，據傳獎金高達67萬人民幣。校方於郵件中指，王詩齡表現出色，無論是繪畫或攝影作品，均展現其藝術天賦。李湘今日（11日）於小紅書上載女兒的晝作兼寫道：「恭喜Angela！獲得Benenden聖誕藝術獎」。

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