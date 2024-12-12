聖誕節｜迪士尼向基層兒童贈逾1.8萬份聖誕禮物　受助小學生：今個聖誕最難忘！

▲ 香港香港迪士尼舉辦佳節捐贈及探訪活動，贈送基層兒童逾1.8萬份禮物。（迪士尼圖片）

【迪士尼/聖誕節/義工】聖誕節即將來臨，香港迪士尼樂園度假區與超過20間非牟利機構攜手合作，再度舉辦「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動，為本港基層兒童準備超過1.8萬份聖誕禮物，將歡樂帶給有需要的兒童，有助受小學生形容「這個聖誕是我最難忘的一次」。

香港迪士尼冬日佳節送暖 推出歷年來最大型玩具捐贈

迪士尼｜捐贈超1.8萬份聖誕禮物

是次「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動，香港迪士尼為本地基層兒童準備逾1.8萬份聖誕禮物，總值約400萬元。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭、領導團隊與迪士尼義工隊共同根據受助兒童願望清單挑選及包裝每份禮物。

香港迪士尼樂園度假區傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示：「迪士尼義工隊有如聖誕老人，為每一個受惠小朋友度身挑選禮物，實現他們的願望，實在意義非凡。我們相信團隊所創造的每一個奇妙，都能為社區帶來一點改變。」

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迪士尼｜佳節捐贈及探訪活動

在與救世軍舉行的捐贈及探訪活動上，米奇老鼠及迪士尼義工同為基層兒童送上聖誕禮物，並舉辦聖誕派對，包括好玩有趣的遊戲、緊張刺激的探險故事。

其中一位就讀於救世軍田家炳學校的學生收到迪士尼毛公仔後，分享道，「這是我最想擁有的禮物！這天還能見到米奇，這個聖誕是我最難忘的一次！我一定會好好珍惜這個毛公仔。」

救世軍內閣業務行政部長龐格倫表示感謝園方及其義工隊致力在聖誕佳節送暖，形容今次合作別具意義，「對於有需要的家庭來說，這些玩具不只是禮物，更代表著希望、愛與歡笑。」

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迪士尼｜延續節日分享精神

今年聖誕香港迪士尼每售出一樽《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔，會捐出50元予「願望成真基金」，購買人士亦可免費隨機獲得特別版《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔一個。

此外，入場人士可連續第6年參與香港迪士尼的聖誕傳統，於百貨店、馬迪小店或各間酒店的商品店選購全新設計的慈善明信片，慈善明信片銷售所得的款項將不扣除任何成本，全數撥捐「愛心聖誕大動」。

▲ 賓客可選購全新設計的慈善明信片，該銷售所得將全數撥捐「愛心聖誕大動」。（迪士尼圖片）

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