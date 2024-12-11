公屋申請｜排公屋8年半首派海景單位　隨樓附送驚喜「贈品」網友直呼：中大獎

▲ 排公屋8年首派海景單位，更附送驚喜「贈品」，網民直呼「中大獎」。

【公屋申請】不少人直言得公屋如得天下，無須為供樓做一世「樓奴」，達到財務自由，堪稱「人生勝利組」。最近有網民輪候公屋8年半首派港島東區海景單位，於是即時接受「畢業」，且單位更附送1個驚喜，足以讓樓主節省數萬元裝修費。

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公屋申請｜輪候公屋8年半首派海景單位

事主在社交平台Facebook「公屋討論區」群組發文，自稱輪候公屋8年多，終於首派港島東區一個約450呎的5人單位，直言「連阿仔都好滿意通屋走」，故即時接受，成功畢業。

樓主更上傳多張單位照片，可見單位光線充足，間隔闊落，有獨立廚、廁，更擁「無敵海景」。而且單位內部新簇，已鋪上地磚，似乎只需購置傢俱即可入住。

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公屋申請｜網民：地磚鋪好起碼慳4萬

帖文一出後，網民紛紛湧進送上祝福，大讚樓主首派已獲心水單位如「中大獎」，「淨係呢個景，在私樓來講，最小要比多50萬！」、「嘉亨灣管理費住嘉亨灣，恭喜」。網民猜測獲派單位屬筲箕灣愛東邨，屬和諧式二房單位，鄰近地鐵站，加上東區校網不俗，有不少地區名校，適合小朋友的家庭入住。

亦有網民發現單位難得已鋪上地磚，「咁好有埋地磚」、「留返地磚冇拆至少慳1-2萬」、「地磚已經鋪設好咗，裝修起碼慳4萬」。樓主稱，「房署話上手keep得好的話，環保前題下，所以唔清走，我又慳返筆」。

公屋申請｜揭上手戶主身份

有網友疑問為何上手搬走如此「高質」單位，樓主稱「對面話上手已經交雙倍租金，所以抽居屋搬走」，網民直言此單位必然「咁風水一定好好！ 祝你都住到家肥屋潤」，更有網民分享相關經驗，「我上手都係抽居屋搬走，所以入住後，樣樣都順風順水，非常感恩，原來真係有『沾染旺氣』㗎」。最後樓主更祝福其他網友「祝未上樓朋友早日派心水靚樓；祝已上樓朋友安居樂業！」

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