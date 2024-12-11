新手爸媽︱麥明詩公投幫BB改名露口風疑似洩露性別　網民：肚圓圓似佗女

▲ 麥明詩佗B肚圓圓，有網民估係佗女。

【新手爸媽/麥明詩/盛勁為/BB改名】「十優港姐」麥明詩現正懷孕6個多月，日前她與老公盛勁為及一班好友大搞Baby Shower派對，同時預祝她33歲生日，期間眾人率先為麥明詩BB改名，包括盛夏、盛載、盛事、盛裝等，創意十足，相中見麥明詩以貼身裙上陣透出孕肚，由於肚圓圓，令人揣測佗女，而她在社交網指「盛裝」在投票下跑出，疑似洩露BB性別。

最新影片:

麥明詩懷孕︱「盛裝」名字跑出

麥明詩在社交網上載當日盛況的照片，出席有麥媽媽、麥爸爸、哥哥，她寫到當日的打扮似足卡通「奶龍」:「本來想穿一個燦爛的顏色，寓意寶寶將來能成為別人的陽光，出來的效果卻驚喜地像奶龍。」Baby Shower的其中一個項目是改名環節，親友提議盛夏、盛載、盛事、盛裝等，麥明詩說從創意角度，暫時「盛裝」跑出！ 而網民就力撐「盛夏」一名：「盛夏好好聽，女仔仲要叫Summer」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

選校攻略︱拆解麥明詩生仔定生女好？盛勁為讀呢間小學世襲有分加生女可考女拔

麥明詩懷孕︱開始學會多工處理

麥明詩也分享了懷孕中的不適與喜悅，「自從6個多月之前，人生再也不只是屬於自己了。不過能健健康康地和這個小生命一起分享歡樂時刻，已經是最好的生日禮物。」而快將成為媽媽的她，表示要開始學會multitasking(多工處理)。

她提到以前從社交媒體上看到好多別人美麗的孕照，對Amazing Pregnancy Journey充滿幻想，但原來背後有很多的不安與不適，她感到疲倦、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒。

她表示這些都是美麗的孕照上看不到的。

有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子…… 我覺得自己像一粒會行走的M&M。

麥明詩感謝自己家人及丈夫盛勁為的關懷，「幸運的我有家人無盡的愛錫和關懷；老公更是每天「um(撳)住良心」誇我漂亮。既然如此，就讓我繼續show off這時間限定的M&M身形吧！相信這一切都會成為我人生中值得回味的時光」

盛勁為奮鬥史︱盛勁為曾2次投考機師失敗被睇死 公屋仔靠助學金升學3招提升英語能力

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】