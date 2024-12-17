TOPick會員有獎｜全港首個戶外動漫電音嘉年華　送你「Z+ ACG×EDM HK 2025 動漫電音節VIP全日通行證2張」(20份)

2025年1月11日至12日，香港西九文化區安盛x竹翠公園將迎來一場前所未有的感官盛宴！全港首個ACG crossover 電音的大型活動 ——Z+ ACG x EDM HK 2025 動漫電音節！

作為全港首個戶外動漫電音嘉年華，本次活動將ACG 文化與潮流電音完美融合，為動漫迷、電音愛好者和潮流人士帶來極致的娛樂體驗。

動漫主題的主要節目，有不同地區的地下偶像團隊勁歌熱舞，包括香港人氣地下偶像團體Chotto Crazy, M.A.D., ChuRippu, AOI, MONOCHROME, 廣州團體戀音契約, 台北地下團體虹星iRiSTELLA, THEΔRAREz, 少女ガチャポン, 時空Astria等。

​另外, 展覽區亦有不同特色的同人攤位展銷、更有始源Shigen進駐首個Cosplay活動 PureCos角色扮演祭。

同時大會在展覽區也設置了表演舞台，提供偶像、Cosplay、DJ等不同表演。希望邀請全港所有二次元愛好者前來西九文化區享受一連兩日的精采活動！

展覽區活動主要劃分三大暢遊元素:

1. 同人攤位區：大會邀請不同本地精選組織展售不同作品，原創、人氣動漫，文字、繪本、貼紙、立牌等一應俱全。

2. ⁠Cosplay區(PureCos角色扮演祭)：多位本地人氣Cosplayer將於活動攤位內為大家帶來Cosplay寫真、現場Cheki、特大海報等限量主題商品。

3. ⁠活動舞台區：一連兩日由各隊日系地下女子組合於不同時段為大家跳唱，更有物販環節跟粉絲近距離接觸。

​晚上有大會壓軸舞台表演，邀請多名來自日本、韓國及台灣熱門DJ電音表演，包括日本的DJ Mao、馬來西亞的DJ Amber Na、台灣黑澀會初代成員 - DJ swallow 妖嬌、前Kpop 女團成員 - Rana , 韓國的DJ Milky, 日本首次來香港表演的DJ Konan 小宵虎南、新加坡的DJ SAKURA及我們香港本地DJ BOSS等等。

另外, 也邀請了台灣Emo Rap的Marz23, 香港歌手DEEP 吳浩康及香港Hip-hop團體摩四青年等也會一起HIGH爆西九。

1月11日嘉賓:

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1月12日嘉賓:

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活動詳情:

日期：2025 年 1 月 11 日至 12 日 地區：香港西九文化區 安盛X竹翠公園 時間：13:00 - 22:30 （動漫市集地下偶像及Cosplay表演） 時間：17:00 - 22:30 （電音節表演）

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*(VIP全日通行證包括展覽門票、小食和飲品及VIP紀念品各乙份，只限到活動現場領取)

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