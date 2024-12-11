高血壓｜教小四兒子做功課　35歲媽媽太勞氣血壓飆升至240急送院

▲ 內地一名35歲媽媽因為教孩子做功課太勞氣，導致血壓突然飆升需要送院。

【教功課/高血壓/心肌梗塞/情緒】內地一名35歲女子，早前因教就讀小學四年紀兒子做功課太勞氣，血壓飆升至240，需要送院治理。早前亦有一名爸爸因教子女功課太勞氣而患急性心肌梗塞。有專家指出，家長教功課時要學會控制情緒、量力而行，並謹記不要向孩子發洩情緒。

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綜合《極目新聞》、《都市快報》等內地媒體報道，杭州一間醫院的心臟內科護士早前在朋友圈中發文，指他們收治了一位35歲的年輕女性，因為教孩子做功課而導致血壓飆升至240mmhg，服用了硝酸甘油藥片及進行耳尖放血後情況才稍微好轉。

▲ 杭州一名護士在朋友圈中發文，指一名35歲的年輕媽媽因為交功課太勞氣而導致血壓飆升。

該名護士接受訪問時透露，女患者是她主管的病人，同時也是一名小四男孩的媽媽，前兩天做術前檢查時量了血壓，結果發現高得嚇人。然而患者本身並沒有任何高血壓病史，也沒吃降血壓藥，因此推測可能是因為孩子的功課比較多，患者輔導得心力憔悴，繼而導致血壓升高。護士表示，醫院診間去年也曾收治過一名急性心肌梗塞的男病人，同樣是因為交功課太勞氣而出事，並藉此呼籲家長要謹慎。

據報，一般情況下正常成年人的血壓範圍為收縮壓（上壓）90-139mmHg，舒張壓（下壓）60-89mmHg，而血壓飆至240屬於高血壓三級，亦即重度高血壓，隨時有可能出現生命危險，如急性腦出血、腦梗塞、心臟衰竭等問題。

事實上，內地家長因教功課而被「激到入院」的案例已屢見不鮮。2018年11月，南京一名33歲的媽媽在教女兒功課時，因為對方動作磨蹭，晚上10點半還未寫完而動怒，導致頭部一根大血管分支血管堵塞，誘發中風；2022年10月，杭州一位父親在教功課時一氣之下用手怒捶桌子，結果導致右手第5掌骨遠端骨折，需住院治療。今年2月，杭州一名父親在大聲催促三年級兒子做寒假功課後，右眼突然出現看東西模糊、扭曲等症狀，隨後確診患上中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，該病好發於壓力大、焦慮狀態的中青年男性。

針對此問題，杭州市兒童青少年心理健康診療中心主任王奕權就表示，家長並非專業的學業輔導者，因此在輔導過程中遇到困難時有情緒波動亦屬正常，但一些家長本身的身體不太好，患有一些基礎疾病，情緒激動可能加重其症狀，導致被「氣進醫院」。

他認為，家長在教功課時首先要學會克制自己的情緒及「用對情緒」，例如共情孩子的難過，或是冷靜、客觀地給孩子分析，而不是簡單責罵或貶低孩子，其次亦要量力而為、學會變通。王奕權指出，家長在與孩子建立相互認可的規則、培養孩子獨立自主學習能力的時候，難免要用到嚴肅、嚴厲的語氣，但就提醒切勿以恐嚇、威脅的方式來發洩情緒。

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資料來源：《極目新聞》、《都市快報》、《瀟湘晨報》

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