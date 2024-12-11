  • 24°C
香港時間：20241211日 (三) 16:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高血壓｜教小四兒子做功課　35歲媽媽太勞氣血壓飆升至240急送院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

內地一名35歲媽媽因為教孩子做功課太勞氣，導致血壓突然飆升需要送院。

【教功課/高血壓/心肌梗塞/情緒】內地一名35歲女子，早前因教就讀小學四年紀兒子做功課太勞氣，血壓飆升至240，需要送院治理。早前亦有一名爸爸因教子女功課太勞氣而患急性心肌梗塞。有專家指出，家長教功課時要學會控制情緒、量力而行，並謹記不要向孩子發洩情緒。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

綜合《極目新聞》、《都市快報》等內地媒體報道，杭州一間醫院的心臟內科護士早前在朋友圈中發文，指他們收治了一位35歲的年輕女性，因為教孩子做功課而導致血壓飆升至240mmhg，服用了硝酸甘油藥片及進行耳尖放血後情況才稍微好轉。

杭州一名護士在朋友圈中發文，指一名35歲的年輕媽媽因為交功課太勞氣而導致血壓飆升。

該名護士接受訪問時透露，女患者是她主管的病人，同時也是一名小四男孩的媽媽，前兩天做術前檢查時量了血壓，結果發現高得嚇人。然而患者本身並沒有任何高血壓病史，也沒吃降血壓藥，因此推測可能是因為孩子的功課比較多，患者輔導得心力憔悴，繼而導致血壓升高。護士表示，醫院診間去年也曾收治過一名急性心肌梗塞的男病人，同樣是因為交功課太勞氣而出事，並藉此呼籲家長要謹慎。

據報，一般情況下正常成年人的血壓範圍為收縮壓（上壓）90-139mmHg，舒張壓（下壓）60-89mmHg，而血壓飆至240屬於高血壓三級，亦即重度高血壓，隨時有可能出現生命危險，如急性腦出血、腦梗塞、心臟衰竭等問題。

事實上，內地家長因教功課而被「激到入院」的案例已屢見不鮮。2018年11月，南京一名33歲的媽媽在教女兒功課時，因為對方動作磨蹭，晚上10點半還未寫完而動怒，導致頭部一根大血管分支血管堵塞，誘發中風；2022年10月，杭州一位父親在教功課時一氣之下用手怒捶桌子，結果導致右手第5掌骨遠端骨折，需住院治療。今年2月，杭州一名父親在大聲催促三年級兒子做寒假功課後，右眼突然出現看東西模糊、扭曲等症狀，隨後確診患上中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，該病好發於壓力大、焦慮狀態的中青年男性。

針對此問題，杭州市兒童青少年心理健康診療中心主任王奕權就表示，家長並非專業的學業輔導者，因此在輔導過程中遇到困難時有情緒波動亦屬正常，但一些家長本身的身體不太好，患有一些基礎疾病，情緒激動可能加重其症狀，導致被「氣進醫院」。

他認為，家長在教功課時首先要學會克制自己的情緒及「用對情緒」，例如共情孩子的難過，或是冷靜、客觀地給孩子分析，而不是簡單責罵或貶低孩子，其次亦要量力而為、學會變通。王奕權指出，家長在與孩子建立相互認可的規則、培養孩子獨立自主學習能力的時候，難免要用到嚴肅、嚴厲的語氣，但就提醒切勿以恐嚇、威脅的方式來發洩情緒。

更多相關報道：瞓晏覺｜瞓晏覺時間越長越易中風？　1類人勿超30分鐘　瞓得越耐中風風險增37%【附高血壓5大生活建議】

同場加映｜高血壓5大生活建議

點擊圖片放大
+6
+5

10種護心食物

點擊圖片放大
+10
+9

資料來源：《極目新聞》、《都市快報》、《瀟湘晨報

更多相關內容：

心臟健康｜營養師推薦5種護心水果助降血壓　一種水果可提供100%維生素C

美國研究丨早餐1食法助穩定血糖降體脂　心臟科醫生推介5種降血壓早餐

高血壓｜女子搬新屋後頭痛胸悶拒食藥　結局醫生極無言：恐致餘生洗腎【附護心／降血壓／超級食物一覽】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓
12:40 2024/10/22
早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓
飲食攻略｜古代御用減肥茶消脂/降血壓/防血栓　一種食材助回春改善皺紋50%
18:31 2024/08/29
飲食攻略｜古代御用減肥茶消脂/降血壓/防血栓　一種食材助回春改善皺紋50%
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
17:23 2024/08/20
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓

你可能感興趣

早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓
12:40 2024/10/22
早餐選擇︱不吃早餐增心血管病死亡率近90%　哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓
飲食攻略｜古代御用減肥茶消脂/降血壓/防血栓　一種食材助回春改善皺紋50%
18:31 2024/08/29
飲食攻略｜古代御用減肥茶消脂/降血壓/防血栓　一種食材助回春改善皺紋50%
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
17:23 2024/08/20
KO高血壓｜比食藥更快見效　中醫推介按摩2部位 30分鐘內即降血壓
健康問題 網絡熱話 高血壓 中風 心肌梗塞 壓力 家庭教育 杭州

最高瀏覽

東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數