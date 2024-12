準媽媽｜王君韾結婚7年宣佈懷孕　IG報喜佗B：今年收到最好嘅禮物

▲ 38歲王君馨宣佈有喜!

【王君馨懷孕】近日娛樂圈爆生仔潮,結婚多年的王君馨也升呢準人母!王君馨(Grace)跟拍拖11年的圈外男友Daniel Chang於7年前結婚,兩人婚後一直十分恩愛,今日她於IG宣佈佗B喜訊。

王君韾懷孕|結婚7年一直恨生B

王君馨分享三張跟老公的合照,照片中老公Daniel親吻君馨的孕肚,此外,二人更甜蜜錫錫,至於另一照片Daniel從後擁著君馨,夫婦倆於孕肚前擺出心心手勢,超有愛!由於拍攝地點為希獵聖托里尼,似乎生B前先來一個「三人行」旅程。

升呢準人母的君馨寫道:「Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents! #BestPresent#GodIsGood#TrustInHisTiming」不少圈中人也留言祝賀,當中包括準人母黃翠如。

王君韾懷孕|追完歌手夢才生B

王君馨去年舉行處女演唱會,當時她提及待完成「歌手夢」就會生B,Grace於台上說:「之前老公等咗6年唔生小朋友住,我同老公講叫佢等多2年,我想生咗唱歌事業呢個小朋友先,嚟緊就要進行地獄式訓練,減肥keep fit兼做運動練氣。」

38歲的君馨當年的「處女論」可說一鳴驚人,她堅持婚後才進行性行為,於外國居住的Daniel跟她堅守戒條,君馨曾於訪問說:「我覺得可以做老公至同佢拍拖,諗番如果將來結婚,望住老公對眼,話我留番最寶貴嘅嘢畀你,覺得好sweet!我幻想如果老公都係咁講,留番畀我,咁幾好呢!我會冧到爆!」

