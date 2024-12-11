準媽媽｜王君韾結婚7年宣佈懷孕　IG報喜佗B：今年收到最好嘅禮物

▲ 38歲王君馨宣佈有喜！

【王君馨懷孕】近日娛樂圈爆生仔潮，結婚多年的王君馨也升呢準人母！王君馨（Grace）跟拍拖11年的圈外男友Daniel Chang於7年前結婚，兩人婚後一直十分恩愛，今日她於IG宣佈佗B喜訊。

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王君韾懷孕｜結婚7年一直恨生B

王君馨分享三張跟老公的合照，照片中老公Daniel親吻君馨的孕肚，此外，二人更甜蜜錫錫，至於另一照片Daniel從後擁著君馨，夫婦倆於孕肚前擺出心心手勢，超有愛！由於拍攝地點為希獵聖托里尼，似乎生B前先來一個「三人行」旅程。

升呢準人母的君馨寫道：「Thank you Jesus for blessing us with a little one. We are so excited to be parents! #BestPresent#GodIsGood#TrustInHisTiming」不少圈中人也留言祝賀，當中包括準人母黃翠如。

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王君韾懷孕｜追完歌手夢才生B

王君馨去年舉行處女演唱會，當時她提及待完成「歌手夢」就會生B，Grace於台上說：「之前老公等咗6年唔生小朋友住，我同老公講叫佢等多2年，我想生咗唱歌事業呢個小朋友先，嚟緊就要進行地獄式訓練，減肥keep fit兼做運動練氣。」

38歲的君馨當年的「處女論」可說一鳴驚人，她堅持婚後才進行性行為，於外國居住的Daniel跟她堅守戒條，君馨曾於訪問說：「我覺得可以做老公至同佢拍拖，諗番如果將來結婚，望住老公對眼，話我留番最寶貴嘅嘢畀你，覺得好sweet！我幻想如果老公都係咁講，留番畀我，咁幾好呢！我會冧到爆！」

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