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抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【子宮內膜癌／陳竹音／舒淇／武打替身／高齡孕婦】曾為舒淇、陳意涵於武打戲中擔任替身的台灣特技演員陳竹音，兩年前證實患上子宮內膜癌，不過當時她力排眾議拒絕切除子宮，反而以保宮治療取代。近日，她宣布不但成功抗癌，更已懷有3個月身孕。

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Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

現年44歲的台灣特技替身演員陳竹音，2年前因為與內地老公結婚，於是移居到上海，並放棄台灣當地的「健保卡」。同年8月，她亦於上海醫院證實患子宮內膜癌。她拍片講述當時醫生是勸她將子宮切除:

醫生話我懷孕機率其實十分渺茫，還可能要面臨癌症復發的風險，因此選擇開刀切除子宮會比較好。

但一心想成為人母的陳竹音最終卻拒絕醫生提議，她當時便想即使懷孕機率再低，但只要仍保留子宮，便有希望。她於是轉而以保宮治療，因為她相信「只要醫生幫我把癌細胞治好了，我覺得身體自己會找到出路」。

經過2年治療，陳竹音近日再宣布她消息，她不但成功抗癌，更懷孕了3個月，將迎接「小小張的到來」。她指未來仍是打算於內地治療，但沒有回台灣的打算。

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子宮內膜癌｜子宮內膜癌香港第四位最常見的女性癌症

根據香港癌症資料統計中心於2021年公佈的最新數字，子宮內膜癌是香港第4位最常見的女性癌症。臨床腫瘤科專科張明智醫生受訪時更指有年輕化趨勢，雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但年輕如30、40歲都有確診病例。

張明智指，雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。

子宮內膜癌｜7大高危人士

子宮內膜癌｜4大常見子宮內膜症狀

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