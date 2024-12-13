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造星辛酸｜KPOP前女團爆料為減肥10日無水飲　8成女練習生無月經

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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前韓國女團成員蕙蘭早前受訪公開練習生辛酸事。

【Brave Girls／女團／惠蘭／練習生／造星】韓國女團出道不簡單！有前韓國女團Brave Girls成員爆料，公開做練習生辛酸史，為了成為明星不惜以極端方法減肥，曾試過10日不喝水為求體重達標。更驚人的是，有8成女練習生們因而停經。

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造星辛酸｜韓國練習病態減肥 8成女生停經

根據《BIZHANKOOK》報道，前韓國女團Brave Girls成員惠蘭（혜란）受訪公開練習生時期的辛酸事。她在15歲時成為練習生開始受訓，每天凌晨5點起床、凌晨2點回家。這種不健康的生活方式對她的身體造成了永久傷害，導致了月經異常和每周入急症室，身體狂冒冷汗。為了讓體重達標，她甚至曾經吃過「排水藥」。她透露，這種方法在練習生之中盛行，曾經有人吃了以後引發癲癇。

我想當時我們都一起生病了，女的練習生中，有80%的人在訓練期間沒有月經，但她們卻覺得停經反而省卻生理期的不便。

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    造星辛酸｜10日無水飲 上鏡顯肥被禁食

    惠蘭提到，當時為了體重達標，曾長達10日不能喝水，形容「每次都是含了水就吐掉」。當時為了減肥，她不惜每天瘋狂做運動，身高1米7，當時體重最低只有45公斤，不到100磅。但上鏡還是很胖，她的目標是減至40公斤。她指，練習生們為了控制體重，有人採取極端節食，「一周只喝水」。在當練習生的3年半期間，除了飲食上有很多限制，平日除了訓練，連手機都不能任意使用，社交生活幾乎歸零：

    每天都是訓練和減肥，很多人叫我減肥，不讓我吃東西……我們都很不健康。

    點擊圖片放大
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    惠蘭以Brave Girls女團名義在2011年正式出道，6年後宣布退團，而Brave Girls亦在去年宣布正式解散。當年合約結束後，她回歸普通人的生活，曾擔任餐廳經理、百貨公司售貨員等；兼職做採購、模特兒等；現職做場務助理。雖然退出演藝圈，但她仍熱愛音樂，最終決定自費製作個人專輯，從錄音到造型，全部由自己一手包辦。

    我希望告訴其他懷抱夢想的人，只要不放棄，夢想就沒有結束。

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