  • 25°C
香港時間：20241211日 (三) 15:03

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康校園丨「AIA健康校園挑戰賽24/25」首次加入中學組別　勝出中小學分別獲5萬美元獎金

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

「AIA健康校園挑戰賽2024/25」現已展開，香港區首次擴至中學組別，得獎中小學將分別獲得5萬美元獎金。(有關機構提供)

友邦保險「AIA健康校園挑戰賽2024/25」正式展開，並在香港區首次將參賽學校組別擴至中學組，得獎中小學將分別獲得5萬美元獎金，支持學校打造健康校園，進一步在社區推廣健康生活慨念。

最新影片推介

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

「AIA健康校園挑戰賽」自2022年開始，提供由健康專家撰寫的免費教學資源，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，實踐健康生活。

新一屆勝出的香港區得獎學校更可晉級「AIA健康校園挑戰賽區域總決賽」，與來自其他7個國家包括澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡的學校爭奪區域總冠軍。

點擊圖片放大
+2

上屆挑戰賽由英華小學脫穎而出，榮膺香港區冠軍，獲得五萬美元獎金。英華小學致力將其獨特的「森林課程」融入常識科，透過涵蓋23個課題、提供115次上山下海的戶外學習活動，讓學生享受課外體驗的樂趣。英華小學將利用獎金用以進一步優化「森林課程」，加入更多嶄新有趣的戶外學習體驗，如浮潛、紅樹林考察、觀鳥及校本山藝證書訓練課程，並把健康訊息傳遞至家長及社區。

計劃現已於香港區接受報名，有興趣的中、小學教師可到ahs.aia.com/hk/zh登記，下載及應用免費的教學資源，並於2025年3月8日前參加「AIA健康校園挑戰賽」分享成果，共同塑造健康校園，一起實踐「健康長久好生活」。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學童健康｜逾9成學童日做不足1小時運動　體育科納呈分試有望扭轉劣勢
16:56 2024/12/03
學童健康｜逾9成學童日做不足1小時運動　體育科納呈分試有望扭轉劣勢
學習環境｜調查指34%學童沒擁獨立睡房或書房　有中學引入靜音艙
21:49 2024/12/03
學習環境｜調查指34%學童沒擁獨立睡房或書房　有中學引入靜音艙
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
18:46 2024/12/09
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生

你可能感興趣

學童健康｜逾9成學童日做不足1小時運動　體育科納呈分試有望扭轉劣勢
16:56 2024/12/03
學童健康｜逾9成學童日做不足1小時運動　體育科納呈分試有望扭轉劣勢
學習環境｜調查指34%學童沒擁獨立睡房或書房　有中學引入靜音艙
21:49 2024/12/03
學習環境｜調查指34%學童沒擁獨立睡房或書房　有中學引入靜音艙
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
18:46 2024/12/09
升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生
中小學教育 比賽 正能量 常識科 可持續發展 斯里蘭卡 馬來西亞 越南 菲律賓 泰國

最高瀏覽

東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數
炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數