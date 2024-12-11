健康校園丨「AIA健康校園挑戰賽24/25」首次加入中學組別　勝出中小學分別獲5萬美元獎金

▲ 「AIA健康校園挑戰賽2024/25」現已展開，香港區首次擴至中學組別，得獎中小學將分別獲得5萬美元獎金。(有關機構提供)

友邦保險「AIA健康校園挑戰賽2024/25」正式展開，並在香港區首次將參賽學校組別擴至中學組，得獎中小學將分別獲得5萬美元獎金，支持學校打造健康校園，進一步在社區推廣健康生活慨念。

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「AIA健康校園挑戰賽」自2022年開始，提供由健康專家撰寫的免費教學資源，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，實踐健康生活。

新一屆勝出的香港區得獎學校更可晉級「AIA健康校園挑戰賽區域總決賽」，與來自其他7個國家包括澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡的學校爭奪區域總冠軍。

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上屆挑戰賽由英華小學脫穎而出，榮膺香港區冠軍，獲得五萬美元獎金。英華小學致力將其獨特的「森林課程」融入常識科，透過涵蓋23個課題、提供115次上山下海的戶外學習活動，讓學生享受課外體驗的樂趣。英華小學將利用獎金用以進一步優化「森林課程」，加入更多嶄新有趣的戶外學習體驗，如浮潛、紅樹林考察、觀鳥及校本山藝證書訓練課程，並把健康訊息傳遞至家長及社區。

計劃現已於香港區接受報名，有興趣的中、小學教師可到ahs.aia.com/hk/zh登記，下載及應用免費的教學資源，並於2025年3月8日前參加「AIA健康校園挑戰賽」分享成果，共同塑造健康校園，一起實踐「健康長久好生活」。

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