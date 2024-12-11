私校債券｜漢鼎書院家長報警稱遭拖欠580萬債券餘額　蔡若蓮籲專才家長小心選校

▲ 漢鼎書院校網主頁標榜該校多名應屆畢業生獲海外名校錄取。（學校網頁截圖）

黃竹坑私立學校漢鼎書院疑違約未有向已退學的學生家長退回建校債券餘額。警方上月接獲11名家長舉報，稱遭校方拖欠580萬元，警方已列「求警調查」案件交西區重案組跟進；教育局昨（10日）覆稱已要求學校暫停收取建校債券。

11名家長上月報警 暫列求警調查交西區重案組跟進

教育局局長蔡若蓮今日（11日）出席活動後見記者，稱對事件表示關注，當局方發現漢鼎書院財政有問題時，已立即要求學校停止向家長收取債券費，強調會確保學生不受學校財政狀況而影響學業。

對於近年多了內地人及「高才」等專才家庭來港，蔡若蓮呼籲家長選校時仔細留意學校資料。她說，就非本地家庭或新來港家庭，家長選校時可循教育局網頁及學校概覽等許多不同渠道了解學校資訊，若是非本地人才，教育局及人才辦也有提供一站式資訊，她亦鼓勵家長在為子女選擇學校時仔細一些，如有不清楚時可向局方查詢。

警方回覆表示，西區警署於11月15至18日接獲11名市民報案，指其子女入讀香港仔黃竹坑道一學校時購入學校債券，涉款共約580萬元，惟其子女退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙，遂報案。 警方經初步調查，將案件列作「求警調查」，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

教育局已要求停收建校債券

教育局昨回應傳媒查詢表示，一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促學校制定及因應情況更新其緊急應變計劃，已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向，局方會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持聯繫，保障學生福祉。教育局亦提醒，如私校未能按相關合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向相關的執法部門舉報。

跟進事件的立法會議員梁熙則稱，已接獲逾50名家長求助，預計涉及款項約3000多萬元，促請校方交出還款時間表。

學校創辦於2017年 願景「根植中國展望全球」

翻查教育局網頁，漢鼎書院創辦於2017年，設中小學課程，2024/25學年各級全年學費介乎19.8萬至21.8萬元。

據校網介紹，該校由「益利樂生教育基金」創辦，願景是「中西合璧——根植中國，展望全球，將兩種深厚的教育傳統有機結合」，校網載列過去屢次獲內地傳媒報道。

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創辦人徐莉身兼政協常委

而學校創辦人兼校監徐莉的個人簡介，詳列她在中國內地及本港身兼多項社會職務，包括在內地擔任吉林省政協常委、中華海外聯誼會理事、全國婦女聯合會特邀代表；在港則是選委、九龍社團聯會理事長、香港廣東社團總會常務副主席、港區省級政協委員聯誼會副會長、港區婦聯代表聯誼會副會長、香港悠揚文化藝術基金會主席、懲教署社區參與助更生委員會主席，以及香港文化舞劇團主席。

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