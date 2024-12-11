日本旅遊｜大阪枚方公園化身光之遊樂園 限定點燈盤點7大打卡位

▲ （枚方公園官網）

臨近年尾旅行過聖誕，當然要去日本睇點燈！由即日起至明年4月6日，大阪枚方公園將化身為光之遊樂園，處處都是幻彩打卡位，燈飾華麗綻放！

大阪枚方公園「光之遊樂園～Time Travel Fantasy～」夜間點燈非日日都有，按園方官網時間表，12月21日至30日均會延長開放時間至晚上8時，到時全場燈飾均會亮起，大家可入園打卡，玩機動遊戲。若計劃明年再去，去之前記得到官網參閱時間表，免得撲空。

▲ （枚方公園官網）

今次的光之遊樂園有7大打卡位，包括燈籠嘉年華廣場、花占卜之泉、花與妖精之樹、夜花園、光之花隧道、蝴蝶花園，除此之外，超過20款遊樂設施都會於夜間特別開放，通通都會亮起閃爍燈飾，如金光閃閃的旋轉木馬，非常漂亮！

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至於特設的打卡位如燈籠嘉年華廣場，漫天幻彩燈籠飄浮於半空中，非常夢幻。花占卜之泉則被一片神秘的深紫色燈海蓋掩著，光之花隧道則極之浪漫，與戀人於藍綠色燈海下散步，抬頭看，彷如一顆顆閃鑽盡在眼前！

除了玩遊樂設施及打卡，園區亦因應光之遊樂園特別活動，推出一系列餐點和精品。包括發光綿花糖、飲品、玫瑰燈籠迷你吊飾等，相當可愛。

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大阪枚方公園「光之遊樂園～Time Travel Fantasy～」

日期：即日起至明年4月6日（休園日為周四）

地址：大阪府枚方市枚方公園町1-1（枚方公園站步行約5分鐘）

開放時間：10am至5pm（凡有光之遊樂園點燈活動之日子，則開放至8pm）

官網：請按此

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