官員薪酬｜羅淑佩任局長年薪增逾百萬　港府年花約1.7億元支付政治委任官員薪酬

▲ 文體旅局局長羅淑佩。（梁偉榮攝）

羅淑佩、陳美寶上周由常任秘書長「轉跑道」分別出任文體旅局局長、運流局局長，根據政府回應議員書面質詢，局長較常秘的月薪多50,576元，換言之，職級為D8的陳美寶月薪至少多逾5萬元，至於實質職級屬D6的羅淑佩，做局長後，月薪多逾8.5萬，每年薪金多逾百萬。

另外，政府今年支付予各層級政治委任官員薪酬的支出，大約1.7億元。

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（梁偉榮攝）

政府於2002年推行政治委任制度，現時有3位司長、三位副司長、15位局長、14位副局長及19位政治助理，加上特首辦主任（薪酬與局長一樣），根據當局提交的最新薪酬，每月用作支付政治委任官員薪酬的開支約1400萬元，每年須1.7億元，若加上特首（特首最新月薪為469,495 元），每月開支約1500萬元，每年則花近1.8億元。

▲ 近十年政治委任官員月薪。（文件截圖）

立法會財務委員會於2017年2月批准，一次性調高政治委任官員的現金薪酬12%，以及其後每年按丙類消費物價指數的平均變動作出調整。除了2020、2021年凍薪，其餘年份加薪1.8%至4.1%不等。

至於常任秘書長，最新月薪是325,829元。較局長薪酬少約13%。常秘的薪酬調整，則跟隨公務員薪酬調整機制，今年高中低公務員劃一加薪3%。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】