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糖尿病｜40歲女子半年胖44磅　醫生教2招飲食習慣成功減重逆轉糖尿病

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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40歲女子半年胖44磅，醫生教2招飲食習慣，成功減重逆轉糖尿病。（示意圖）

【糖尿病飲食／減肥／糖尿病症狀】都市人生活節奏快，少有時間可以慢慢品嚐食物。台灣一名40歲女子常在5分鐘内吃完飯，半年内竟胖20公斤（約44磅），且罹患糖尿病前期。醫生於是向她傳授了2招飲食方法，成功令女子減重，並逆轉糖尿病。

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糖尿病｜女子進食速度過快半年肥44磅

台灣家醫科兼減重專科醫生楊智雯早前在YouTube頻道「初日醫學-宋晏仁醫師xCofit」分享案例，指一名40歲女子曾經為了減重，接受過縮胃手術，術後1年內減重25公斤（約55磅）。

但由於她食量逐漸恢復加上進食速度過快，常常在5分鐘内就吃完便當，該名女子半年內體重竟反彈20公斤，且糖化血色素達到6.4%（正常值4.0至5.6%），被診斷為糖尿病前期。除此之外，該名女子每次進食後還會出現心悸、出冷汗、腹痛等症狀。

於是楊智雯醫生為她進行細胞代謝功能檢查，發現其營養素代謝功能異常，與她快速進食及術後營養素吸收不良有關。楊醫生解釋，進行縮胃手術後，若進食速度過快，特別是攝取高精製糖類時，沒有充分咀嚼消化的食物，將更快速地進入小腸，引發心悸、 噁心、腹痛、腹瀉等「傾食症候群」。

糖尿病｜細嚼慢嚥能改善血糖

楊智雯引述一篇2014年發表在《Obesity》肥胖期刊研究指，細嚼慢嚥不僅能增加熱量消耗，比狼吞虎嚥多出25倍，甚至能改善血糖。研究還顯示，對有控糖需求或面臨第二型糖尿病風險的族群，增加咀嚼次數可降低糖化血色素平均值約2%。

楊醫生建議該名女子先透過細嚼慢嚥延長進食時間，並調整飲食順序，先吃蛋白質，再吃碳水化合物，可避免因傾食症候群造成蛋白質攝取不足，還能延長飽足感。

此外，飲食上可以多選擇糙米飯、番薯等高纖維、複合性碳水化合物取代精緻澱粉，減緩食物排空速度，穩定血糖、減少腹脹、噁心等不適感，並搭配補充消化酵素與營養素。

最後該名女子2個月內體重減少了7公斤（約15磅），糖化血色素也回到標準值，成功化解糖尿病危機。

糖尿病｜1類蔬菜需細嚼慢嚥

楊醫生亦强調，不需要死記每口咬20至30下的規則，只需要從養成細嚼慢嚥的簡單習慣開始，便更能吸收食物的營養，例如椰菜花、甘藍、芥菜和蘿蔔等十字花科蔬菜。

她指，十字花科蔬菜具有肝臟解毒和抗癌效果，是因為它們富含異硫氰酸鹽，但若未充分咀嚼，蔬菜中的硫代配醣體，將無法與酵素作用生成此化合物，所以「吃了等於沒吃」。

同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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