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星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 29 分鐘前

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王祖藍夫婦為兩個女慶祝生日，兩姐妹被指一個似爸爸一個似媽媽！

【王祖藍/李亞男/星二代】藝人王祖藍於2015年與李亞男結婚，婚後誕下兩名女兒，由於兩個囡囡都是12月生日，日前夫婦倆為一對女兒舉行生日派對，齊齊慶祝又大1歲！6歲大女更愈大愈似爸爸，網民指兩姐妹顏值差距甚大，一個像爸爸，一個像媽媽！

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星二代｜為愛女慶生不忘感激老婆

王祖藍與李亞男婚後三年抱兩，大女王天韻（Gabby）和細女王海靜（Hayley）於12月分別踏入6歲和4歲，日前他們為兩個囡囡舉行生日派對，更以動物和Elsa做主題，兩人還在派對上大膽跟小蛇和守宮互動，玩得相當開心。祖藍又將生日會的影片和相片分享至社交網站，留言謂：「是女兒的生日，也是你當媽媽的第六年，感恩有你。」女兒生日，不忘多謝太太，祖藍果然是丈夫界的天花板。

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星二代｜預備多一個蛋糕送給老婆

影片中Gabby和Hayley穿上同款紗裙，留著齊陰頭，面圓圓非常可愛，而亞男穿上粉紅色貼身衫配白色牛仔裙，少女味十足，當唱完生日歌後，兩姊妹還乖巧說多謝大家，並雙手合十許願，此時突然再有蛋糕送來，原來祖藍特意預備多一個蛋糕送給老婆，蛋糕上還寫上「6周年感恩有你」，令亞男既驚喜又感動，興奮高呼：「多謝所有媽媽！」又一家四口溫馨錫錫祖藍媽媽。

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星二代｜6歲大女倒模爸爸    被指跟妹妹顏值差距大

但有很多網民仍然錯重點，指姐妹同框顯得顏值差距有點大，家姐Gabby被指與爸爸十足餅印，尤其是鼻子，而妹妹Hayley就似足媽咪精緻，擁有鵝蛋臉和眼大大，網民紛紛留言謂：「一個像爸爸一個像媽媽！」、「姐姐跟爸爸是倒模吧！」、「妹妹像媽咪有選美冠軍氣質。」

不過亦有人指出不應該拿一對姐妹顏值作比較，因為每個人都是獨特的，而且認為她們各有各美：「兩位小公主都很可愛啊！」並指家姐走氣質路線，妹妹走漂亮可愛路線，同樣討人喜歡。

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