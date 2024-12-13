生仔要考牌｜女子單手推BB車行馬路中心　後方巴士貼近被批：上返行人路啦

▲ 女子單手推BB車行馬路，後方巴士貼近被批：小朋友係無辜㗎。

途人行馬路十分危險，何況推BB車！近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指1女子推著嬰兒車於馬路上行走，車上有1名小童，女子身後有巴士因被阻車道慢駛跟隨，網民批女子此舉十分危險。

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馬路女子｜邊看手機邊推嬰兒車行馬路

樓主上傳2張圖片，並配文質問道「小姐你想去邊？喺雙黃線嗰度開始被巴士推到落路口」，據圖片可見，女子正行走在馬路範圍，且於車道靠中間一側，行車路設有雙黃線。女子一手推嬰兒車，一手則拿著手機正在使用，車上有1名小童。

九巴在女子身後不遠處轉彎駛入女子行走的車道，據第2張圖片可見，九巴與女子的距離目測不過數米，因女子行走在車道中間阻礙車輛通行，九巴駛近後只得減速跟隨其後。隨後，女子在路人提醒下，「到最後先上返行人路」。

▲ 女子正行走在馬路範圍，一手推嬰兒車，一手則拿著手機正在使用，車上有一名小童。（取自Facebook「車cam L」群組）

馬路女子｜網民：小朋友係無辜㗎！

此事引起熱議，不少網民狠批女子此舉危險，「大地任我行」、「唔好害小朋友」、「上返行人路啦」、「當條路佢㗎？」、「生子要靠牌系列」、「小朋友係無辜㗎」，還有人質疑女子此舉是否另有目的，「搵水魚」、「係咪搏賠償？」。

▲ 不少網民狠批女子此舉危險，更指小童無辜，「唔好害小朋友」。（資料圖片）

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