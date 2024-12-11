盛事經濟｜今年上半年110項盛事吸55萬名旅客　帶來約24億元消費額

▲ 文體旅局局長羅淑佩指，根據估算，2024年上半年盛事共吸引約55萬名旅客參與，帶來約24億元消費額，經濟增加價值約14億元。（資料圖片）

政府積極舉辦盛事，文體旅局局長羅淑佩指，根據估算，2024年上半年盛事共吸引約55萬名旅客參與，帶來約24億元消費額，經濟增加價值約14億元。

羅淑佩今日回覆有關盛事活動的書面質詢時指，今年上半年盛事年表共有110項盛事，涵蓋多個不同領域。當中，文化藝術及創意佔31項（28%）、體育及賽事佔14項（13%）、會議及展覽佔38項（34%）、金融經濟及創科佔15項（14%）、節日及慶典、匯演及嘉年華佔12項（11%）。

人群管理及交通安排方面，局方指，相關政府部門（包括警務處與運輸署）會因應大型活動的主辦單位及／或有關政策局或部門提供的資料，以及考慮該大型活動的性質及規模等因素，預計情況及風險評估，從而按需要制定合適的特別人群管理及交通措施，例如人流疏導路線、封路及交通改道等。

另外，局方提到旅發局一直運用全球網絡，在內地及海外進行宣傳，並於社交平台包括 YouTube、Facebook、Instagram 等，以及內地的小紅書、抖音或其他官方頻道，宣傳活動的情報。旅發局亦邀請業界、媒體或網紅(KOL)等親身到香港體驗大型盛事，幫助製造口碑，透過他們的網絡協助宣傳。

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