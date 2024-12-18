香港年度水墨藝術慶典「大華銀行水墨藝術節」 「水墨遊園」嘉年華盡展水墨多元面貌

▲ 大華銀行水墨藝術節由即日起至12月29日假西九文化區舉行，呈現一系列精彩活動包括2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展、藝術工作坊、水墨座談會、音樂表演、互動裝置和香港首個「水墨遊園」嘉年華。

香港重點水墨藝術慶典「大華銀行水墨藝術節」載譽歸來，由大華銀行（香港）冠名贊助，並由大華銀行「藝 • 坊」主辦及全力策動，即日起至12月29日假西九文化區的藝術展亭及藝術公園高草坪舉行，現場將化身充滿活力的藝術探索與文化交流空間，以豐富活動展示水墨藝術的變革潛力和多元面貌。

今屆「大華銀行水墨藝術節」呈現一系列重點節目，包括精心策劃的2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展、藝術工作坊、水墨專題論壇，以及透過融合娛樂和教育的「水墨遊園」嘉年華等創新活動，又或是欣賞著名藝術家「蛙王」郭孟浩和本地藝術家及設計師劉小康共同創作的《Frog King 76 X Freeman Lau 66》。作品以數碼投影呈現參觀者眼前，揉合現代及傳統的水墨風格，以嶄新的角度體驗水墨。

「水墨遊園」嘉年華

2024年「大華銀行水墨藝術節」於西九藝術公園高草坪舉行「水墨遊園」嘉年華，透過10個主題獨特的攤位，從「工具及工序」、「創作技巧」及「欣賞中國畫」三大範疇認識水墨藝術，融合娛樂和教育趣味，展示水墨的變革潛力和多元面貌，欣賞中華文化的傳統之美，從文化視角出發為社區締造可持續的未來。

同場亦舉行「墨韻樂揚」期間限定即興音樂表演，表演者來自不同背景包括兒童、大專生、傷健藝術家和長者，以2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品為靈感，讓音樂打破隔閡，為觀眾帶來集合視聽藝術的獨特體驗。

▲ 首屆「水墨遊園」透過融合娛樂和教育的創新活動，展示水墨藝術的變革潛力和多元面貌。

大華銀行「藝 • 坊」總監李嘉欣認為：「水墨藝術在當代藝術中佔據重要地位，其獨特的技法與深厚的文化內涵，一直受到廣泛關注。許多當代藝術家將水墨與現代主題相結合，探索社會、環境及個人情感，創造出具有時代感的作品。此外，水墨藝術亦逐漸融入全球藝術語境，吸引到更多國際藝術家的參與與實踐。」

藝術共融與普及

藝術共融與普及是今年水墨藝術節的重點之一，大華銀行「藝 • 坊」深信藝術擁有跨越界限、促進交流的力量，一直以「心繫藝術 水墨傳善」為信念連繫社區，致力將水墨源遠流長的文化藝術遺產融入社區，包括與本地企業、機構和藝術社群合作，一起籌劃社區項目，讓不同背景、文化、能力和社會階層的人士都能參與藝術創作和欣賞，促成社區參與。場內的「甲子同行 連結未來」互動藝術裝置便拼有「水墨藝術節」的中文點字圖案，強調藝術普及共融的重要性。

▲ 「甲子同行 連結未來」互動藝術裝置由60塊色彩繽紛的展板組成，每個展板展示60位由1965年至2025年間出生的人士對未來的盼望。

為確保擁有不同能力的訪客可以充分體驗水墨藝術的活力與美感，今屆水墨藝術節增設點字及語音導覽設施，弘揚水墨激發創意和啟迪的能力；參觀者亦可利用手提裝置，觀賞以擴增實境（AR）技術呈現「水墨藝術節」的書法，該裝置鼓勵觀眾按個人喜好與裝置進行互動，凸顯大華銀行對促進社會的可持續發展和共融的承諾。

大華銀行（香港）行政總裁鄭濬分享：「大華銀行相信藝術具有促進社會聯繫和豐富人文生活的力量。水墨藝術節讓我們堅守傳統，同時培養多元創新，促進文化連繫和社會可持續發展。我們誠邀每位市民和訪港旅客在12月沉浸於水墨藝術世界，親身感受中華文化傳統美學，並鞏固香港作為國際藝術中心的地位。」

2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展於水墨藝術節同步公開展出

大華銀行多年來積極推動水墨藝術發展，讓更多人了解和欣賞這一傳統藝術形式, 並發掘年輕藝術人才。自2017年起舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」推廣水墨藝術及傳承中華文化，表彰香港本地藝術人才的傑出成就。同時，希望藉著這個平台加強社會各界的聯繫，促進跨文化交流，支持社區可持續發展，讓水墨藝術在當代社會中繼續發光發熱。

▲ 19位得獎者與歷屆得獎者、獨立評審團、貴賓及藝術界人士一同出席2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」頒獎典禮。

日前，2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎名單亦已揭曉，大華銀行「藝 • 坊」總監李嘉欣續分享：「現代水墨藝術發展不僅延續了傳統技法和科技，還融合了現代主題，探索當代社會、環境等議題。我們好高興見到今年的得獎作品不僅展現了藝術家的精湛技藝和創新思維，打破傳統的限制，亦是我們對水墨藝術發展的美好期盼。」

▲ 鄧新生《香江漁村唱晚曲》榮獲「2024 年大華銀行年度最佳水墨藝術作品」以及抽象公開組金獎。這幅作品喚起藝術家對歷史悠久的漁村的回憶，以及他年輕時往返繁華的香港仔漁村的深刻經歷。

鄧新生《香江漁村唱晚曲》以富有表現力的筆觸和色彩鮮艷的馬賽克風格，呈現出夜晚漁村的靜謐與燈光的璀璨。鄧氏邀請參觀者感受他對漁村昔日景象的美好回憶，同時思考香港歷史與現代的交織。作品呈現獨特的藝術視角和深邃的情感，引起評審團的共鳴，贏得高度的認可。

▲ 「2024年最具潛質藝術家年獎 」及山水風景或具象高級學生組金獎得獎作品《我思我城》，探索傳統與當代之間的連繫。

鄒璐《我思我城》取材受到香港獨特的文化氛圍影響，作品中融入鳥籠、戲曲、舊式茶樓、舞龍舞獅等傳統文化元素，展現對傳統文化的熱愛。部份象徵性元素，如破碎的頭盔，象徵對傳統文化的懷念與堅守；而被困在鳥籠內的雀鳥則象徵傳統與現代之間的掙扎。藝術家有感城市急速發展，遂邀請參觀者思考傳統與現代之間關係，從而促進對文化遺產的珍惜與傳承。鄒氏亦巧妙運用絹作為創作的材料，增添作品的情感共鳴，亦是對傳統水墨藝術形式的致敬。

墨跡探索空間與墨彩傳承工作坊

「大華銀行水墨藝術節」展現出當代藝術家勇於實驗的創作，比如將水墨技法與數碼藝術、裝置藝術等藝術形式融合，形成新的表現方式，創造出互動性強、視覺效果新穎的作品。其中焦點互動藝術裝置「甲子同行 連結未來」，由香港藝術家荊培育博士為迎接大華銀行（香港）60週年誌慶所設計，裝置內60塊色彩繽紛的展板展示60位由1965年至2025年間出生的人士對未來的盼望，讓參觀者可以與60個故事共同沐光而行。

參觀者亦可以在「墨跡探索」交流空間透過觀看水墨教學影片，嘗試執筆作畫，一探藝術家運用不同的筆觸和技法傳遞情感，創造多元化的質感和層次，並展示傳統水墨藝術家代代相傳的技法，提供一個嶄新的視角讓觀眾欣賞傳統藝術作品。

▲ 香港著名藝術家「蛙王」郭孟浩和本地藝術家及設計師劉小康共同創作的《Frog King 76 X Freeman Lau 66 》。

「墨影流光」展示由Adeline Chin慷慨借出《Frog King 76 X Freeman Lau 66》。這幅作品由香港著名藝術家「蛙王」郭孟浩和本地藝術家及設計師劉小康共同創作，揉合現代及傳統的水墨風格，不但展現了兩人緊密的師徒關係，更反映中國藝術連綿不斷的藝術傳承。體驗區將作品以數碼投影的方式呈現，凸顯筆觸及線條的動感。參觀者透過與作品的互動，以嶄新的角度體驗水墨，發掘筆與墨之間蘊含的美感。

水墨藝術節另開設38場「墨彩傳承」工作坊，包括7個冬季學習營，由13位本地知名水墨藝術家，包括徐沛之博士、韓雁婷、洪強教授、李志敏、李香蘭、凌佩詩、吳觀麟、岑君怡、鄧啟耀、唐錦騰教授、邱榮豐、楊頌雅和容子敏，讓參加者學習、感受和探索水墨藝術的無限潛力，為學者提供深入學習水墨藝術的機會，以激發和提升創作潛能。

大華銀行水墨藝術節

日期：即日至12月29日

地點：西九文化區藝術展亭和藝術公園高草坪

詳情：www.artininkfestival.com.hk

參觀人士需提前網上登記：https://www.eventbrite.hk/e/2024-uob-art-in-ink-festival-2024-tickets-1054598324979?aff=oddtdtcreator

（特約）