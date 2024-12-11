突發｜大麻花偽裝成寵物食品　海關搗破毒品案

▲ 海關搗破3宗毒品案，其中包括有疑犯將大麻花偽裝成寵物食品。（曾秋文攝）

海關搗破3宗毒品案，共檢獲15公斤俗稱「K仔」的氯胺酮、240支大麻煙等，總值1,500萬元，共拘捕3人。

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海關毒品調查科毒品調查第3組調查主任姚文顥表示，昨日（10日）在荃灣一帶展開反毒品行動，在上午截查一名男子，在其手持的紙袋和背囊中發現4包偽裝寵物食品的包裝，內藏350克大麻花和30支含四氫大麻酚的電子煙，隨即將其拘捕，押解到附近一個工廈單位，搜出6.6公斤大麻花、2公斤含四氫大麻酚軟糖、204支含四氫大麻酚的電子煙和一批毒品包裝工具。

跟進調查後將疑犯押往元朗其租用的村屋，再檢獲20.5公斤大麻花，相信村屋作為毒品儲存倉，並以工廈單位包裝毒品和分銷。被捕男子30歲，報稱任職文員，已被控以3項「販運危險藥物」罪，將於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

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另拘德國到港男子 行李搜出K仔

海關近日留意到販毒集團以物流的便利，將毒品囤積在不同的物流儲存倉，經調查後鎖定一個油塘的迷你倉，昨日（10日）檢獲5公斤以寵物食品包裝的大麻花，市值120萬元；同日在牛池灣拘捕一名37歲男子，報稱地盤工人，他以獲准保釋候查。此外，昨日（10日）機場科人員截查一名由德國來港的男子，在其行利搜出15公斤氯胺酮，市值約720萬元。

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