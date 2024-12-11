生涯規劃丨大灣區生涯規劃發展論壇　助學生規劃前路掌握灣區機遇

▲ 「香港學生大灣區生涯規劃發展論壇」吸引逾250位中小學校長、老師及家長踴躍參加，除了加強教師與家長對灣區發展的了解，同時協助學生規劃前路、裝備自己。(有關機構提供)

《大灣區發展規劃綱要》發佈5週年，善德基金會週二(12月10日)舉行「香港學生大灣區生涯規劃發展論壇」，吸引逾250位中小學校長、老師及家長踴躍參加。論壇不但加強教師與家長對灣區發展的了解，同時協助學生規劃前路、裝備自己。

最新影片推介

善德基金會早前贊助香港教育大學進行「香港學生大灣區生涯規劃發展情況」問卷調查，了解本港中學生在大灣區生涯規劃方面的相關情況。週二(12月10日)於故宮文化博物館舉行「香港學生大灣區生涯規劃發展論壇」。

▲ 是次論壇就大灣區生涯規劃教育的新發展、學生升學和就業機會等議題交換意見及分享經驗，加深學界對大灣區的認識，助學生了解灣區的發展現狀，提升其對生涯規劃及多元出路的認知，及早規劃升學及就業。(有關機構提供)

是次論壇就大灣區生涯規劃教育的新發展、學生升學和就業機會等議題交換意見及分享經驗，加深學界對大灣區的認識，助學生了解灣區的發展現狀，提升其對生涯規劃及多元出路的認知，及早規劃升學及就業；同時啟發業界如何促進學生融入國家發展大局。

善德基金會常務副主席湯修齊表示，粵港澳大灣區建設為香港帶來高質量的發展機遇，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港青年精通兩文三語，具備國際視野和開放創新的精神，能在大灣區的建設中大展拳腳。

教大校長李子建寄語學生「大灣區多機遇，工作生活要體驗，理想實踐宜平衡，鼓勵香港年青人『生涯規劃由我創』，區內有很多產業正不斷發展，邁向新紀元，給予香港學生大量發展機會。」他認為，學生可積極裝備自己，多參加不同的生涯規劃教育活動，掌握就業市場的變化，包括產業和人才需求，認識不同行業的發展路向，從而建立規劃能力，為自己制訂生涯計劃和目標。

李子建同時建議教育界應考慮生命與價值觀為本的生涯規劃教育，透過價值觀教育，讓學生能更清晰地了解自己的動機和目標，業界應加強學生對大灣區有認識，觸動學生對祖國的情懷，從而付諸實行。老師亦需與時並進，留意大灣區發展趨勢，加強與大灣區的交流與合作。同時，他亦鼓勵家校合作，增強家長對大灣區的了解。

▲ 香港教育大學校長李子建、全國人大代表林至頴，和香港立法會議員鄧飛擔任主講嘉賓及對談環節的嘉賓主持。(有關機構提供)

全國人大代表林至頴指出，未來10年的中國是全球最多機會的地方，就業機會、工作環境和薪酬待遇將不斷增加和改善。他寄語學生努力學習，理性思考，培養專業，裝備自己，放眼世界，關注內地，尤其廣東省和大灣區的發展。

立法會議員鄧飛表示，香港學生的大灣區生涯規劃，除地域發展層面擴大外，內地的新興行業如電競等，亦突破了傳統工作的局限性，開拓視野，發掘更多有趣的生涯規劃。他建議大學和產業界日後可多提供平台更新老師對大灣區的就業機會認識，不要「重升學，輕就業」。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】