張家朗夥拍Nike推Air Zoom Vomero 5特別版球鞋　12月14日正式上架

張家朗在體壇裏的成績亮麗，他不僅成為香港歷史上首位兩奪金牌的運動員，更是68年來首位順利衛冕男子花劍冠軍的劍手。在體育以外，他更是愛儲球鞋的鞋痴一名，只要留意他的Instagram，不難發現他有不少絕版珍藏，而身為Nike代言人的他，剛剛更推出以他為名的特別版Air Zoom Vomero 5球鞋。

原來Nike與張家朗推出球鞋早有前科，最早出現是兩年前合作推出的Nike Air Max 97，今次他倆再度將其信念及精神注入全新特別版的Air Zoom Vomero 5當中。

▲ 張家朗除了是次和Nike合作推出球鞋外，亦為品牌拍攝多張宣傳照。（圖片品牌提供）

Air Zoom Vomero 5球鞋充滿復古色彩，它保留了該系列經典的多層次和多材料結構設計，透過材質之間的碰撞，令整體視覺效果呈現層次感。顏色方面，寶藍和灰白的鞋身與奶油色的鞋邊，都有仿舊時代的感覺，更突顯金屬感設計的SWOOSH標誌。

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此外，他的個人座右銘「DON’T LOSE YOUR WAY」亦印在這雙Air Zoom Vomero 5上，繼續讓他的信念與精神傳承，激勵及啟發下一代運動員。

產品查詢：3580 2783

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