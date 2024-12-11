  • 24°C
香港時間：20241211日 (三) 18:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張家朗夥拍Nike推Air Zoom Vomero 5特別版球鞋　12月14日正式上架

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

張家朗在體壇裏的成績亮麗，他不僅成為香港歷史上首位兩奪金牌的運動員，更是68年來首位順利衛冕男子花劍冠軍的劍手。在體育以外，他更是愛儲球鞋的鞋痴一名，只要留意他的Instagram，不難發現他有不少絕版珍藏，而身為Nike代言人的他，剛剛更推出以他為名的特別版Air Zoom Vomero 5球鞋。

原來Nike與張家朗推出球鞋早有前科，最早出現是兩年前合作推出的Nike Air Max 97，今次他倆再度將其信念及精神注入全新特別版的Air Zoom Vomero 5當中。

張家朗除了是次和Nike合作推出球鞋外，亦為品牌拍攝多張宣傳照。（圖片品牌提供）

Air Zoom Vomero 5球鞋充滿復古色彩，它保留了該系列經典的多層次和多材料結構設計，透過材質之間的碰撞，令整體視覺效果呈現層次感。顏色方面，寶藍和灰白的鞋身與奶油色的鞋邊，都有仿舊時代的感覺，更突顯金屬感設計的SWOOSH標誌。

點擊圖片放大
+5
+4

此外，他的個人座右銘「DON’T LOSE YOUR WAY」亦印在這雙Air Zoom Vomero 5上，繼續讓他的信念與精神傳承，激勵及啟發下一代運動員。

產品查詢：3580 2783

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

《姆明》80年周年紀念展覽　粉絲必儲全球限定精品$100起
14:21 2024/12/09
《姆明》80年周年紀念展覽　粉絲必儲全球限定精品$100起
ERROR成員｜郭嘉駿開餐廳聯乘福岡咖啡店　推生活限量限量精品至明年2月
15:25 2024/12/04
ERROR成員｜郭嘉駿開餐廳聯乘福岡咖啡店　推生活限量限量精品至明年2月
魷魚遊戲2｜搶先推聯乘Crocs　成人版配Jibbitz鞋釦可自然組合
12:06 2024/12/03
魷魚遊戲2｜搶先推聯乘Crocs　成人版配Jibbitz鞋釦可自然組合

你可能感興趣

《姆明》80年周年紀念展覽　粉絲必儲全球限定精品$100起
14:21 2024/12/09
《姆明》80年周年紀念展覽　粉絲必儲全球限定精品$100起
ERROR成員｜郭嘉駿開餐廳聯乘福岡咖啡店　推生活限量限量精品至明年2月
15:25 2024/12/04
ERROR成員｜郭嘉駿開餐廳聯乘福岡咖啡店　推生活限量限量精品至明年2月
魷魚遊戲2｜搶先推聯乘Crocs　成人版配Jibbitz鞋釦可自然組合
12:06 2024/12/03
魷魚遊戲2｜搶先推聯乘Crocs　成人版配Jibbitz鞋釦可自然組合
運動用品 鞋履 Nike 劍擊 張家朗

最高瀏覽

居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕