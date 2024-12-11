空氣質素｜珠三角PM10和PM2.5年均濃度回升　臭氧濃度仍處高水平

▲ （曾耀輝攝）

粵港澳今日（11日）共同發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2023年空氣質素報告，顯示空氣中的PM10和PM2.5年均濃度較前年回升，臭氧濃度雖下跌但仍維持高峰水平，而其餘各類污染物則維持相若水平。

根據報告，珠江三角洲去年的PM10及PM2.5的年均濃度為每立方米35微克及19微克，分別較前年的每立方米32微克及18微克，升約9%及5%。臭氧則為每立方米59微克，較前年的61微克下跌，但對比2006年的44微克，仍處高水平，反映區域的光化學污染尚待改善。而若撇除臭氧，其餘污染物的年均濃度就分別較2006年的高峰水平下降17%至86%不等。

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環保署指，數據反映近年粵港澳三地推行的減排措施對改善珠江三角洲地區的空氣質量的成效，而針對改善臭氧問題而進行的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》已於今年年初完成，研究結果所提供的科學數據有助三地進一步了解大灣區內臭氧的成因及區域和跨區域傳輸的特性。

區域空氣監測網絡由位於粵港澳三地共23個空氣監測站組成，分別由廣東省生態環境監測中心、香港環境保護署、澳門環境保護局及澳門地球物理氣象局負責三地監測站的協調、管理和運作，以及發布季度及全年監測結果。

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