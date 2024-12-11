奧斯卡影帝｜蜘蛛俠「電魔」親揭曾腦中風失憶20天　占美霍士走過鬼門關感觸流淚：活著感覺真好

▲ 影帝占美霍士在Netflix節目裡親揭曾腦中風！

【腦中風/奧斯卡/影帝】曾兩度於Marvel電影《蜘蛛俠》系列飾演「電魔」的占美霍士（Jamie Foxx），去年4月因不明「併發症」緊急送院，康復過後他卻拒絕透露病因。

奧斯卡影帝｜劇烈頭痛是腦中風徵兆

不過日前播映的Netflix節目《Jamie Foxx：What Had Happened Was...》中，占美霍士透露當時因腦出血導致腦中風，要立即進行手術，否則性命不保。他憶述當時正拍攝《重返行動》，某日突然頭痛難耐，他遂向兒子索取阿斯匹靈，唯未食藥已經昏倒。

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其後胞姐將他緊急送院，醫生證實他腦中風，占美霍士憶述醫生曾對家人：「他正在腦出血，導致中風，如果現在不動手術，他可能會死亡。」

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奧斯卡影帝｜說到激動一度哽咽

當時胞姊於手術室外激動下跪祈禱，最終占美霍士被救回一命，不過手術後他一度失憶：「20天裡發生的事我都不記得了，但5月4日我醒來時，發現自己坐在輪椅上，我無法行走，心想為什麼我會坐輪椅？」經歷大病亦令他頓悟：「如果想完全康復，就必須放棄傲慢的一面。」回想走過鬼門關，占美霍士哽咽說：「這感覺有多麼美好！」

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