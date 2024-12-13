婚禮奇景丨父親3年前意外離世愛女大婚當日現「1奇景」　新娘淚崩: 爸爸真的來了！他真的來了

【爸爸化蝶/結婚/爸爸來了】日前內地瀋陽有一對新人舉行婚禮期間，突然現1奇境，令新娘子深信是3年前已離世的父親特意來參加自己的婚禮，瞬即淚灑當場，哭道「爸爸真的來了！他真的來了」。

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綜合內地傳媒報導，內地遼寧省瀋陽市有一對新人於10月舉行婚禮時，突然有一隻橙棕色的蝴蝶俏俏地飛落在新娘子的肩膊上。新娘子看到蝴蝶時，先是驚訝得不能言語，未幾雙眼即泛起淚光。原來新娘的父親於3年前已意外離世，因此她看到此情此境時，當下感覺到蝴蝶是父親的化身，特意走來見證自己的婚禮，及履行送嫁承諾。

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有關影片曝光後，即引起網民熱議，不少人留言指「爸爸化蝶送女兒出嫁」、「非常感人」。新娘子事後亦有留言指由於婚禮當天戶外溫度只是零下幾度，相當寒冷，按理來說蝴蝶不應該會在現場出現，坦言「真的想像不到這種戲劇性的事情會發生在我身上，我的爸爸來了，他真的來了。」

新娘也向離世的父親表示，「爸爸，女兒知道是你，女兒有好多話想對你講，你答應女兒的事沒有食言」，並讓他放心，因為這世上已經多了一個像父母一樣愛她的男人。

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