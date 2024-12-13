  • 19°C
香港時間：20241213日 (五) 01:14

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊︱首間男校與防癌會合作　英華書院倡學生接種疫苗預防感染HPV

兒童健康

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

英華書院為全港首間男校，與香港防癌會合作，倡議該校學生接種HPV疫苗。

【HPV/英華書院/男生/疫苗】現時政府只為小五及小六女生接種HPV疫苗，預防因感染HPV而引致的癌症和疾病，事實上，男生感染HPV而導致生殖器官濕疣（椰菜花）的機會比女生高出3.3倍。傳統名校英華書院為全港首間男校，與香港防癌會合作，倡議該校學生接種HPV疫苗。防癌會表示，視乎報名人數，或會為該校學生提供免費接種服務。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

人類乳頭瘤病毒（HPV）的病毒型號超過150種，大多數HPV感染不會嚴重影響健康，而且可以不經治療而自行消失，惟當中某些型號如HPV16和HPV18可以引致包括子宮頸癌、肛門癌等癌症，而較低風險型號如HPV6和HPV11則可引起生殖器病毒疣（椰菜花），對男性尤具威脅。

根據衞生署的統計，2021年患上生殖器疣的男性有1,074人，是女性的3.3倍。早前世衛亦有研究顯示，全球15歲或以上男性之中，接近三分之一感染了至少一種HPV。大多數男性及女性感染HPV後無症狀，但可能導致長期後遺症和死亡。

點擊圖片放大
+3
+2

校園直擊︱男生注射HPV疫苗  未納入免費接種計劃

衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，並於2019/20學年起，到校為小五及小六女生接種，但男生則未納入計劃。香港大學李嘉誠醫學院助理院長（環球拓展）及微生物學系臨床教授陳福和表示，學童在青春期前或有性行前為接種，免疫效果更佳，9至14歲兒童只需接種兩劑疫苗，能預防因感染HPV而引致的癌症和疾病，日後亦毋須補針。

接種HPV疫苗一般沒有大的副作用，不會導致不育，目前研究指疫苗有效期至少有10年。

為推廣更多家長及學生認識HPV疫苗，英華書院率先參與香港防癌會的先導計劃，成為本港首間男校倡議學生接種疫苗保護自己。校長陳狄安表示，今天（13日）晚上將邀請陳教授等專家，向家長作網上會議解說疫苗的成效、作用等，「全校1,100名學生，期望逾半家長參與了解」。他又指，不排除將有關教育內容加入課程當中，讓學生認識預防疾病重要性。

校園直擊︱HPV疫苗3針收費$4,000以上

香港防癌會癌症預防護士楊嘉慧透露，該會在2022年已免費為100名男、女學生注射HPV疫苗，將會審視英華書院報名注射疫苗的人數，或會為該校學生提供免費接種服務。

目前市面上有不少醫療機構、私營醫院、家計會等，均設有HPV疫苗接種服務，3針普遍收費為4,000至5,000多元不等。

感染生殖器疣常見徵狀
男性女性
陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，

患者一般難以察覺。如疣生長在女性的子宮頸，

則可能會引致輕微出血

資料來源：衛生署

相關報道：

【HPV】年輕一代愈來愈早熟 醫生破解6大父母對HPV迷思

【HPV】研究揭HPV造成口咽癌超越子宮頸癌 醫生︰9歲以上男女童可接種疫苗

【皮膚傳染病】夏天是疣的傳播旺季    珍珠疣好發於小童可傳播至全身

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

共用毛巾｜妻子用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身　港爸呻邋遢醫生揭3大恐怖後果
19:25 2024/07/15
共用毛巾｜妻子用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身　港爸呻邋遢醫生揭3大恐怖後果
HPV︱政府宣布為20歲以下女生免費接種HPV疫苗　一文睇清資格及打針時間表
19:01 2024/11/19
HPV︱政府宣布為20歲以下女生免費接種HPV疫苗　一文睇清資格及打針時間表
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
10:00 2024/11/17
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生

你可能感興趣

共用毛巾｜妻子用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身　港爸呻邋遢醫生揭3大恐怖後果
19:25 2024/07/15
共用毛巾｜妻子用同一條毛巾幫2兒子沖涼抹身　港爸呻邋遢醫生揭3大恐怖後果
HPV︱政府宣布為20歲以下女生免費接種HPV疫苗　一文睇清資格及打針時間表
19:01 2024/11/19
HPV︱政府宣布為20歲以下女生免費接種HPV疫苗　一文睇清資格及打針時間表
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
10:00 2024/11/17
音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生
校園直擊 中小學教育 疫苗 HPV 陰道癌 香港 癌症 英華書院

最高瀏覽

女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
屯門醫院產婦胎死腹中丨懷孕41周孕婦入院待產胎死腹中　丈夫控訴醫院失誤　院方：不涉及醫療事故
屯門醫院產婦胎死腹中丨懷孕41周孕婦入院待產胎死腹中　丈夫控訴醫院失誤　院方：不涉及醫療事故
急症室最長等候時間（12月13日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間00:05）