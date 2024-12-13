校園直擊︱首間男校與防癌會合作　英華書院倡學生接種疫苗預防感染HPV

▲ 英華書院為全港首間男校，與香港防癌會合作，倡議該校學生接種HPV疫苗。

【HPV/英華書院/男生/疫苗】現時政府只為小五及小六女生接種HPV疫苗，預防因感染HPV而引致的癌症和疾病，事實上，男生感染HPV而導致生殖器官濕疣（椰菜花）的機會比女生高出3.3倍。傳統名校英華書院為全港首間男校，與香港防癌會合作，倡議該校學生接種HPV疫苗。防癌會表示，視乎報名人數，或會為該校學生提供免費接種服務。

最新影片推介：

人類乳頭瘤病毒（HPV）的病毒型號超過150種，大多數HPV感染不會嚴重影響健康，而且可以不經治療而自行消失，惟當中某些型號如HPV16和HPV18可以引致包括子宮頸癌、肛門癌等癌症，而較低風險型號如HPV6和HPV11則可引起生殖器病毒疣（椰菜花），對男性尤具威脅。

根據衞生署的統計，2021年患上生殖器疣的男性有1,074人，是女性的3.3倍。早前世衛亦有研究顯示，全球15歲或以上男性之中，接近三分之一感染了至少一種HPV。大多數男性及女性感染HPV後無症狀，但可能導致長期後遺症和死亡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

校園直擊︱男生注射HPV疫苗 未納入免費接種計劃

衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，並於2019/20學年起，到校為小五及小六女生接種，但男生則未納入計劃。香港大學李嘉誠醫學院助理院長（環球拓展）及微生物學系臨床教授陳福和表示，學童在青春期前或有性行前為接種，免疫效果更佳，9至14歲兒童只需接種兩劑疫苗，能預防因感染HPV而引致的癌症和疾病，日後亦毋須補針。

接種HPV疫苗一般沒有大的副作用，不會導致不育，目前研究指疫苗有效期至少有10年。

為推廣更多家長及學生認識HPV疫苗，英華書院率先參與香港防癌會的先導計劃，成為本港首間男校倡議學生接種疫苗保護自己。校長陳狄安表示，今天（13日）晚上將邀請陳教授等專家，向家長作網上會議解說疫苗的成效、作用等，「全校1,100名學生，期望逾半家長參與了解」。他又指，不排除將有關教育內容加入課程當中，讓學生認識預防疾病重要性。

校園直擊︱HPV疫苗3針收費$4,000以上

香港防癌會癌症預防護士楊嘉慧透露，該會在2022年已免費為100名男、女學生注射HPV疫苗，將會審視英華書院報名注射疫苗的人數，或會為該校學生提供免費接種服務。

目前市面上有不少醫療機構、私營醫院、家計會等，均設有HPV疫苗接種服務，3針普遍收費為4,000至5,000多元不等。

感染生殖器疣常見徵狀 男性 女性 陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒 外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒， 患者一般難以察覺。如疣生長在女性的子宮頸， 則可能會引致輕微出血 資料來源：衛生署

相關報道：

【HPV】年輕一代愈來愈早熟 醫生破解6大父母對HPV迷思

【HPV】研究揭HPV造成口咽癌超越子宮頸癌 醫生︰9歲以上男女童可接種疫苗

【皮膚傳染病】夏天是疣的傳播旺季 珍珠疣好發於小童可傳播至全身

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】