許家傑獲委任為善寧會「親善大使」　Jack探望晚期病人向照顧者送上擁抱

▲ 許家傑獲委任為善寧會「親善大使」，日前出席該會活動！

藝人許家傑（Jack）日前聯同九龍西醫院聯網總監羅振輝醫生出席善寧會舉辦的「我們這一『家』發佈會」，大會宣布正式委任 Jack及可愛唐狗Queenie拍檔成為「親善大使」，推廣生死教育及關愛晚晴的訊息，吸引大批市民到場支持，並分批參觀位於沙田的賽馬會善寧之家。

分享會上，羅醫生坦言近日電影《破‧地獄》上映，推動生死課題，而他自己的媽媽都選擇在善寧會度過最後日子，非常舒服安然離開，今次以過來人分享感受。

▲ 許家傑為賽馬會善寧之家擔任大使。（發相）

而Jack坦言經歷過親人和愛犬的離世，體會到傷痛所帶來的影響，他認為認識善寧會後，學懂更加開放去提出「死亡」這個一般人忌諱的話題，「日後唔好淨係問人食咗飯未？可以試吓問你幾時死？哈哈，不過好似太直接，但其實我意思係患咗重病之後點去決定急唔急救、或者身後事安排等等，呢啲唔應該再要避忌，愈係親嘅人愈要勇敢分享，咁先可以將人生最後階段安排得最好。」

Jack坦言探望晚期病人，總自覺不能夠幫上忙，特別是部分院友已經沒有太大意識。

Jack說：「我好深印象有次收到院友心願想我見佢，於是好緊急上嚟探佢，當下唔知可以做到啲咩，但完成佢嘅心願，都總算係幫到人。當時見到病者個細仔好內向冇乜講嘢，唔係好接受到，我好簡單送上一個擁抱，只係想畀佢哋呢班照顧者知道，佢哋唔係孤單。」

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樂善好施的Jack先後多次探訪「善寧之家」的院友，今次探望的黃伯相當精神，見到Jack到場非常興奮，黃伯大讚Jack高大威猛，一眼就認出他每晚都出現在處境劇《愛‧回家之開心速遞》的送水輝，他更坦言院友們最喜歡就是追看《愛回家》。

Jack說：「黃伯好叻好樂觀，同佢傾偈過程入面，我嘅得著反而更加多，黃伯醒咗我好多人生金句，印象最深刻係『活在當下』，佢話而家到人生最後階段，最重要係開開心心，我哋都唔好諗咁多，珍惜呢一刻好好享受。」

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