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寄信給聖誕老人2024｜順豐免費寄信到芬蘭聖誕老人村！　26個指定收集箱多做1步增回信機會

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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由即日起至12月24日。順豐指定26個收集點，免費寄信到芬蘭聖誕老人村。

【聖誕好去處2024】聖誕將至，小朋友想寄信給聖誕老人？順豐今年繼續有免費代寄「給聖誕老人的信」活動，只要在12月24日前將信件投入指定地點的收集箱，順豐便會免費將信件寄到芬蘭聖誕老人村！如果大家想收到回信就要做多1步！

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寄信給聖誕老人2024｜26個順豐站免費寄信到芬蘭聖誕老人村

順豐香港今年再度舉行「給聖誕老人的信」活動，由即日起至12月24日，只要將自己的聖誕願望及對新一年的期盼寫在信內，並投入到26間指定順豐站的收集箱，就會免費幫大家將信件寄到芬蘭羅瓦涅米的聖誕老人村！

以下為26個聖誕信件指定收集點：

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如果想寄信給聖誕老人，大家可自備聖誕卡或使用順豐站提供的聖誕卡，建議信件寫上回郵地址，可以大大提高聖誕老人回信的機會！要注意，寄給聖誕老人的信件重量不可超過10克，體積為不超過8.27x11.69吋，也不可含有任何液體、粉末、食物或電池等未能符合寄運規定的物體。

同場加映：寄信給聖誕老人4大貼士

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寫信要撰寫地址，從中可以幫助孩子們描述和理解地址相關的詞彙，並在書信中提供準確的地址信息。文中有一些與地址相關的英語常用詞彙，大家不妨參詳一下！

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