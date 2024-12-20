眼睛健康｜30歲打工仔每天搭高鐵睇手機　2年後近視暴增500度慘罹3眼疾醫生揭1原因惹禍

▲ 30歲打工仔每天搭高鐵睇手機，2年後近視暴增500度慘罹3眼疾，醫生揭1原因惹禍。

【眼睛健康／近視／手機】大部分人通勤時都有看手機習慣，惟近日台灣一名30多歲男子，因每天搭高鐵通勤時都會看手機，2年後近視度數竟暴增500度，同時罹患3種眼疾。

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眼睛健康｜男子搭高鐵看手機2年近視暴增500度

台灣眼科醫生鐘珮禎早前在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名30多歲的男子每天花半小時從新竹搭高鐵到台北上班，在車上時他都會用手機看影片或打遊戲。

大約2年後，他發現下車時看路標會出現晃動、無法聚焦的現象，就連工作時看文件都會有老花感。隨後該名男子決定去換副新眼鏡，結果檢查發現，他的近視度數竟已從原本的700多度，飆升至近1000度。

惟即使換了新眼鏡，他的視力仍每況愈下，遠近都無法聚焦，最後到眼科檢查，發現度數又增加了快200度。

眼睛健康｜長時間車廂内看手機致罹患3眼疾

鐘珮禎醫生解釋，一般人坐著專心看東西，眼球睫狀肌都會需要對焦，但若長時間在晃動的車廂內看手機，睫狀肌為了聚焦須不斷調整。所以該名男子的睫狀肌就會在過度使用的情況下，令其眼睛提早出現老花症狀。

經檢查後發現，該名男子還患上白內障，水晶體也慢慢變混濁，這就是為何他的近視度數會一直加深；而且高度近視還導致了他黃斑部病變。

鐘醫生也認為，該男子視力嚴重退化的情況，也與他平時的用眼習慣有關。最後由於男患者病況太嚴重，為他進行了白內障手術，並治療黃斑部病變。雖然患者目前視力稍微恢復，但後續仍需持續追蹤。

眼睛健康｜深近視人士易患上4大眼疾

香港大學李嘉誠醫學院眼科學系臨床助理教授馮兆基醫生曾指出，深近視患者因為眼球長度比一般人長一成或以上，眼部組織有機會會被拉扯的越來越薄，誘發不同眼部疾病。綜合常見有4大眼疾深近視人士有較大風險患上：

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1. 視網膜穿孔或脫落

視網膜病變的症狀包括飛蚊症、看見閃光和黑影，如病情未及時處理，患者或會失明。

2. 黃斑病變

視力突然下降和影像扭曲。與深近視有關的黃斑病變分別為近視牽引性黃斑病變、深近視黃斑退化和深近視黃斑出血，病情嚴重的話同樣會致盲。

3. 白内障

白内障一般多數出現於年紀較大的人士，但患有深近視的病人會比正常人較早有白内障，可以在五十歳前已經出現，需要接受手術治療。

4. 青光眼

深近視人士亦比一般人更容易患上青光眼，青光眼是視力的隱形小偷，早期患者是沒有任何症狀，如果未能及早發現及治療，可以令患者永久失明。

眼睛健康｜拆解白内障4大年輕化成因+5大關鍵護眼

眼睛健康與生活作息及飲食健康息息相關關，譚敦慈指近年來白內障有年輕化趨勢，其中成因與年輕人4大生活習慣相關，需要多加注意：

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以下分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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