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牙科資助︱政府明年首季推青少年洗牙資助$200可睇私營牙科　13至17歲適用 長者/成人都受惠

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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政府明年首季推青少年洗牙資助$200可睇私營牙科　13至17歲適用 長者/成人都受惠

【牙科資助／牙齒護理／洗牙／牙周病／蛀牙】保持牙齒健康非常重要！政府在周五（6日）公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告及相應行動計劃，提出將於明年內推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務部份費用，幫助青少年建立定期接受口腔檢查的好習慣。

 

近半學前兒童曾蛀牙、牙周病成人患者上升

由2022年施政報告成立的口腔健康及牙科護理工作小組，於本月6日發表總結報告，交代工作小組策略建議及政府相應行動計劃。衞生署牙科服務主務主任醫生顧問醫生許美賢表示，在最新調查中發現，有1成多的12歲學生曾蛀牙；另有4至5成學前兒童有蛀牙經驗，值得家長留意。

此外，成人患牙周病呈上升趨勢，尤其有深牙周袋的患者，較20年前升幅1倍，由7.1%升至14.8%。調查發現，深牙袋主要發生後牙的位置，與清潔習慣有關；有7成受訪成人沒有每日清潔牙縫。

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2025年首季推行「青少年護齒共同治理先導計劃」只需$200享用私營牙科服務

工作小組建議實踐「重預防、早發現、早治療」策略並以「做闊做淺、做窄做深」為方向，持續發展香港的口腔健康及牙科護理體系。其中在「做闊做淺」策略中，衞生署早前已宣佈將於2025年首季起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，在銜接小學學童牙科保健服務同時，亦作為重點預防性質服務之一。

計劃將資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用。合資格青少年需要先加入醫健通，透過共付模式，自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療市場接受牙科檢查服務，當中主要涵蓋洗牙、個人口腔護理指導，目標引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣。

計劃以策略採購方式推行，私人執業和非政府組織牙醫均可參與。在牙科檢查服務費用中，政府固定資助額為200元，同時市民共付額建議水平為200元，即是青少年只需支付200元，便可享用私營牙科服務。參與計劃的私營牙科機構，可自訂所收共付額，但必須公開透明。計劃亦要求牙科服務須包括風險評估、洗牙等；已知每年有約37萬名青少年受惠於該計劃。

12月30日起網上登記睇牙科街症

另外，政府亦會推出社區牙科支援計劃，為有經濟困難、殘疾或特殊需要人士等的弱勢社群，提供緊急牙科服務。政府亦將於12月30日推出網上登記系統，讓市民毋須再排隊便可睇牙科街症。由於此項為新的登記服務，衞生署將安排社福同事包括康健中心的職員，為有需要人士或長者提供協助，教導他們使用新系統；又鼓勵長者善用醫療券使用牙科服務。

更多「做闊做淺、做窄做深」策略措施將於明年內陸續推出，詳情如下：

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