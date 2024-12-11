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恐龍化石｜赤洲30塊岩石含恐龍骨骼化石　發掘工作完成明解封

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

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赤洲恐龍化石發掘工作已經完成。（陳靜儀攝）

發展局10月宣布在赤洲發現恐龍化石，在專家指導下展開發掘工作。局方指，發掘工作己完成，共有30塊岩石含有恐龍骨骼化石，而化石數量須待清修工作完成後才能確定。

古物古蹟辦事處人員在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家的指導和協助，以及漁農自然護理署的支援下，10月下旬在赤洲展開發掘工作，相關工作已經完成，漁護署署長黎堅明會在明日（12日）撤銷封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲。上述三方以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構，會繼續推展恐龍化石清修及研究，以鑑定這些化石的恐龍種類，探索香港古生態面貌。

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可到文物探知館觀看化石清修工作

位於香港文物探知館庭院的臨時工作室定於下周五（12月20日）開放，市民可現場觀看化石清修工作，並展出經清修的恐龍化石及其他在香港發現的化石，例如水生動物介形蟲和菊石，及蕨類植物，有關安排的詳情稍後在古蹟辦網頁公布。

古蹟辦與漁護署會繼續舉辦公眾講座和古生物工作坊，漁護署亦會為中、小學舉辦科普活動，詳情可在古蹟辦網頁香港地質公園網頁瀏覽。

由於所有外露恐龍化石已從赤洲移走，且赤洲位置偏遠，亦無適合登島的配套，發展局呼籲市民不應冒險登島。根據法例，除授權人士外任人不得挖掘或搜尋古物，如有發現或有消息，須向古蹟辦報告。

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