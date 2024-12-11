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產後抑鬱︱43歲新手媽媽疑產後抑鬱　清水灣寓所輕生亡

健康資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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一名43歲新手媽媽，疑產後抑鬱輕生亡。

【產後抑鬱／情緒問題／抑鬱症】一名43歲女子本月初誕下嬰兒後，懷疑患有產後抑鬱，昨天（10日）被發現在西貢清水灣碧翠路翠海花園住所內自縊輕生，經送院搶救後不治。

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事發在清水灣翠海花園一個單位，警方在昨天（10日）晚上8時多接獲報案，43歲剛為人母的張姓女子被家人在單位房間內發現以衣物上吊，隨即被家人解下及報案。事主昏迷並被送往聯合醫院，經搶救後證實不治。

據了解，死者為鋼琴老師，於本月初誕下嬰兒後患有產後抑鬱。警方在現場未有檢獲遺書，有待驗屍確定死因。

產後抑鬱︱症狀常在6星期至1年內出現

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解高危患病因素、常見症狀等，何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀。

何浩賢指出，產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：

婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。

而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

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產後抑鬱︱50%產前已見端倪

何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，紓解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。

「愛丁堡產後憂鬱量表」評測產後抑鬱風險

精神科專科醫生何美怡醫生亦曾表示，「產後抑鬱症」其實可分為3種類型。第一種是「Baby Blues」，往往是產後數小時或數天內發生的情緒不穩，症狀大多數於短時間內消失；第二種是「Postnatal Depression」，皆可於男、女性身上出現，普遍在產後至一年內發生；第三種是最嚴重及最少見的「Postpartum Psychosis」，患者會出現思覺失調症狀，大多於產後一個月內發生。

何醫生指出，「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS）是一套普及而有效的評估工具，有助產後婦女及早識別患上產後抑鬱症的風險，以便給予適切治療及支援。

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何醫生提醒，得到上述分數不一定代表已患病，需視乎這些症狀如何影響生活、影響照顧小朋友、影響與家人相處等，而且評測量表的問題不一定囊括所有症狀，仍需交由醫生作進一步評估及判斷。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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情緒病 壓力 產後抑鬱 抑鬱症

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