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最潮全職媽｜蠟筆小新媽媽經營IG吸粉65萬　美冴分享湊仔日常MeTime最愛煲劇

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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《蠟筆小新》的美冴分享全職湊仔日常，引起不少媽媽的共鳴！

【蠟筆小新/野原美冴/全職媽媽】卡通片《蠟筆小新》陪伴很多人度過童年，只有5歲的小新佻皮可愛，令人又愛又恨，也常常激嬲媽咪野原美冴；作為全職媽媽的美冴雖然十分忙碌，但不忘經營個人IG，分享照顧一對仔女的日常，結果引起不少共鳴，難怪開設IG短短1年已吸納65萬粉絲！

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蠟筆小新這個卡通人物是不少人的童年回憶，29歲媽媽美冴更是道出了全職媽媽不易做的辛酸，她每天除了要照顧5歲兒子小新和未滿1歲的女兒小葵，同時還要照顧寵物狗小白和處理家中的大小事務，可謂忙得不可開交。不過她並未有因此跟社會脫節，還跟上年輕人的步伐，開設個人Instagram帳號，至今已超過65萬人追蹤，可見美冴人氣之高！

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蠟筆小新一家｜美冴自我介紹：常有人說我很漂亮

美冴如此受歡迎，因為她分享的貼文都會引起共鳴，作為全職家庭主婦，她的貼文搞怪又貼地，她在第一則貼文中自稱20代美人，並自我介紹：「我的個性開朗，非常愛說話，嗜好是睡覺！」又謂：「我是2個孩子的母親，常常有人告訴我我很漂亮。我今天開始使用 Instagram！不知道大家會看嗎？」迅即吸納15.9萬Like！

蠟筆小新一家｜分享小新小葵搗蛋日常

此外，美冴又常常分享小新和小葵的搗蛋日常，例如她分享仔女模糊的照片，照片中小新小葵只拍到自己的眼睛或側面，原來是偷偷拿了媽媽的手機自拍，美冴留言表示：「我以為我沒有帶智能手機，所以我找了大約30分鐘，原來小新把它當作玩具，拍了大約100張模糊的照片，我現在真的不能放鬆警戒……不過不愧是我孩子，即使模糊也很可愛。」完全講出小孩雖搗蛋，但又不失可愛的特質。

美冴還分享過她為家中大掃除但遇到難題的貼文，她指自己收拾好玩具，但小朋友又開始玩收起來的玩具，並開始玩清潔工具，又戴上面具開始玩耍，就像是cosplay比賽開始，令她無奈表示：「新的一年，我們一起努力吧。」

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蠟筆小新一家｜MeTime最想邊吃飯邊追劇

又有一次小新和小葵終於睡午覺，美冴想好好享受MeTime，她想吃鄰居送她的高級巧克力，但最終決定一邊吃飯一邊追日劇；她還試過在烘乾衣服後，發現有些MeTime而高興得跳舞，可見媽媽對MeTime的渴求。

這些貼文不僅讓大家重溫了《蠟筆小新》中熟悉的家庭趣事，還彷彿看到了自己的湊仔日常，有趣又充滿生活氣息！

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