永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日　驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

【鍾麗淇／罕見病／壓瘡】現年48歲的鍾麗淇，自2010年結婚起，先後誕下2名愛女，惟大女Isabella在半歲大時，便被診斷患上罕見基因病，曾一度被醫生認為活不過2歲。但鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧，日前更分享愛女14歲生日照，並透露愛女生日前夕曾接受手術。

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鍾麗淇（Margaret）近日在IG分享了全家為大女Isabella慶祝14歲生日的照片，並用英文留言透露原來Isabella於10月尾時才剛剛接受了手術，而且不幸地生了3個令她非常痛的壓瘡，然後再感染了病毒。儘管經歷不少苦痛，但到了這個月，愛女Isabella卻恢復得非常良好，令鍾麗淇也忍不住大讚愛女十分勇敢:

只有像你這樣的女孩，經歷了一個半月的辛苦之後，才能閃耀，如此明亮。......到了生日月，她恢復到110%了！對於妳的力量和決心總會令我驚訝。媽媽有很多東西要向Isabella學習，我們非常非常非常愛你……祝你生日快樂，我的最愛。

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Isabella在家舉行的生日會，亦意外曝光了了他們一家四口所住的豪宅內貌，只見裡頭空間感十足，客廳不但放有巨型聖誕樹及多個聖誕擺設，飯廳內更設有巨型餐枱。Isabella以公主打扮亮相，雖曾經歷大病，但看起來精神仍相當不錯。

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鍾麗淇家人接二連三患病

鍾麗淇在14歲時，曾目睹19歲的哥哥因肌肉急劇萎縮而離世；1999年，其母又患上子宮良性瘤接受手術，翌年再被證實患上乳癌，雖成功切除腫瘤保住一命，但直到2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。

而鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，亦不幸確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，活不過2歲。

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同場加映: 漸凍症患者多在3至5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，「漸凍人症」（又名「漸凍症」）的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

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