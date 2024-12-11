天文台擴建｜天文台擬申6億元在總部建副樓　設綜合預警中心等加強極端天氣預報能力

▲ 副樓構思圖。（立法會文件圖片）

天文台擬申近6.4億元，在總部現有露天停車場及其附近位置興建一座4層高的副樓，其中將設綜合預警中心和氣象數據及電腦中心等，加強預測極端天氣的能力。

天文台提交立法會的文件指，向立法會提交文件指，現時總部的運作空間不敷應用，計劃在天文台總部興建一座4層高副樓，工程項目用地面積約4,000平方米。

據文件，副樓擬設9個主要設施，其中包括綜合預警中心，將透過大數據和人工智能等科技，提升極端天氣的預警及風險評估能力，中心會以綜合方式提供天氣及海洋預報和預警、輻射監測和評估、地震監測和海嘯警報等服務，以更有效率協調各由天文台提供並與公眾安全相關的預警服務，加強社會應對極端天氣及其他災害的準備和應變能力。

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文台也計劃在副樓設氣象數據及電腦中心，指隨著服務範圍的擴展，需要處理的氣象數據量在過去30年間增長超過100萬倍，為有效地處理及儲存龐大的數據量，天文台持續增加電腦設備，冀以該中心提供足夠的空間設置伺服器、不間斷電源設備和其他備用設施等，以及應對極端天氣和其他災害所需的設施。

其餘主要設施亦包括粵港澳大灣區衞星及雷達中心，用以容納接收、處理及顯示各種雷達及衞星數據的設備，加強大灣區惡劣天氣監測及預警；氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場；新聞發布中心；公眾教育資源中心及展覽廊；部門辦公室等。

「紅屋」翻新為天文台歷史室

天文台另計劃翻新現有的「紅屋」，改為天文台歷史室，以保存和展示天文台具歷史價值的物品，如早期的手繪天氣圖及氣象儀器等，亦會展示香港過往重大天災的歷史資料。

天文台又稱，將與中國氣象局合作籌建培訓中心，副樓便可提供場地及設施，恆常為「一帶一路」地區提供氣象培訓，舉辦研討會、工作坊、氣象合作會議以及熱帶氣旋協調會，鞏固天文台作為區域及國際氣象發展中心地位。

天文台強調，極端天氣情況越趨頻繁，若副樓項目未能成事，將嚴重窒礙天文台研發利用新科技的預報系統，亦難以提升針對極端天氣的預測預警能力，對保障公眾安全有影響，形容刻不容緩，若獲批撥款，會隨即展開工程，目標在4年內完工。而為配合工程計劃時間表，天文台已同步招標並將回標價格反映在工程計劃的估算費用內，會在獲得財委會批准撥款後，才批出有關合約。

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