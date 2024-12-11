天文台｜政府擬申6億元在天文台總部建副樓　設綜合預警中心等加強極端天氣預報能力

▲ 副樓構思圖。（立法會文件圖片）

天文台擬申近6.4億元，在總部現有露天停車場及其附近位置興建一座4層高的副樓，其中將設綜合預警中心和氣象數據及電腦中心等，加強預測及應對極端天氣的評估和設施。

天文台提交立法會的文件指，現時總部的運作空間不敷應用，計劃在天文台總部現有露天停車場及其附近位置興建一座4層高副樓，以提供所需的空間發展及加強天文台的服務。

擬議工程項目用地面積約4,000平方米，其中主要設施包括「綜合預警中心」，將透過大數據和人工智能（AI）等科技，提升極端天氣的預警及風險評估能力。預警中心會以綜合方式提供天氣及海洋預報和預警、輻射監測和評估、地震監測和海嘯警報等服務，以更有效率地協調各類由天文台提供而且與公眾安全相關的預警服務，提升社會應對極端天氣及其他災害的準備和應變能力。

▼ 點擊圖片放大

天文台亦擬設「氣象數據及電腦中心」，指隨著服務範圍的擴展，需要處理的氣象數據量在過去30年間增長超過100萬倍，當中大部分為本地及鄰近地區，包括大灣區的氣象觀測數據，以及由電腦數值天氣預報系統及人工智能系統輸出的數據。為有效地處理及儲存龐大的數據量，天文台持續增加電腦設備，因此期望設立該中心，並提供足夠的空間設置伺服器、不間斷電源設備和其他備用設施，及為加強天氣服務應對極端天氣及其他災害所需的設施。

其餘擬議設施也包括「粵港澳大灣區衞星及雷達中心」，用以容納接收、處理及顯示各種雷達及衞星數據的設備，加強粵港澳大灣區惡劣天氣監測及預警。又有「氣象儀器校準實驗室及電子儀器工場」、新聞發布中心、公眾教育資源中心及展覽廊、部門辦公室、供輪班員工使用的休息室，以及附屬設施，如供副樓使用的露天停車位等。

「紅屋」翻新為天文台歷史室

天文台另計劃翻新現有的「紅屋」，改為天文台歷史室，作保存和展示天文台具珍貴歷史價值的物品，例如早期的手繪天氣圖及氣象儀器等，亦會展示香港過往重大天災的歷史資料，讓市民重溫歷史災害。

天文台並稱，副樓會提供空間落實去年《施政報告》內提出有關支持國家重點戰略的項目，包括提供設施供「一帶一路國家氣象培訓中心」使用， 以加強合作為「一帶一路」地區氣象人員提供培訓，以及與廣東省地震局合作，在香港新建一個地震烈度計網，增強本地有感地震資訊服務及完善粵港澳大灣區的地震監測。

天文台強調，極端天氣情況越趨頻繁，若副樓項目未能成事，將嚴重窒礙天文台研發利用新科技的預報系統，亦難以提升針對極端天氣的預測預警能力，對保障公眾安全有影響，形容刻不容緩。

天文台指，若項目獲環境事務委員會支持，下一步會提交擬議工程計劃予工務小組委員會審議，以及向財委會申請撥款。 在撥款獲批後，會隨即展開有關工程，目標是約在四年內完工。而為配合工程計劃時間表，天文台已同步招標並將回標價格反映在工程計劃的估算費用內，會在獲得財委會批准撥款後，才批出有關合約。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】