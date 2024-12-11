罕見病｜鍾麗淇罕見病大女14歲生日前做手術　Isabella打石膏後患壓瘡再染病毒

▲ 鍾麗淇患罕見病的女兒Isabella，14歲生日前夕做手術 。

【鍾麗淇/罕見病】育有兩女的鍾麗淇可說是一名堅毅媽咪，其大女Isabella於6個月大被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被批活不過2歲。日前鍾麗淇為愛女Isabella慶生，更於IG上載慶生照。

最新影片：

鍾麗淇女兒｜14歲生日前做手術

從照片所見，鍾麗淇為Isabella預備了兩個生日蛋糕，更以不少氣球作點綴，鍾麗淇更親吻Isabella，一家人充滿愛，當中靚媽鍾嘉欣也留言鼓勵：〝Happy bright 14th bday Isabella! I don’t personally know you, but by reading your mom’s stories of you, you must be amazing and more〞

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鍾麗淇女兒｜鍾麗淇自言向女兒學習

鍾麗淇大女Isabella迎來14歲生日，她以英文撰文透露Isabella生日前夕動過手術，鍾麗淇寫道：

只有像你這樣的女孩才能在辛苦的一個半月後，閃閃發亮，經歷了十月底的手術，打石膏後，生了三個痛苦的壓瘡，到之後得到病毒感染! 然後生日月到了，她已經回彈到110%了

鍾麗淇續說以大女Isabella為學習對象：「永不停止的力量和決心讓我驚嘆，媽媽有很多東西要向你學習，Isabella，我們非常愛你.... 生日快樂,我的愛人.... #myfirstborn」

▲ 鍾麗淇 大女Isabella患有罕見病！ （取自instagram）

鍾麗淇女兒｜封堅毅女兒為「戰士公主」

Isabella不幸患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，醫生曾斷言不能走路以及活不過兩歲。惟鍾麗淇與老公一直沒有放棄，悉心照顧女兒。

在Isabella5歲起開始教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她由扶著鐵架走一段路到可以參加運動會，當中的堅毅精神非筆墨可形容，因此鍾麗淇以「戰士公主」（Warrior Princess）形容Isabella。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：

好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關報導：

為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路 鍾麗淇:是我堅強的動力

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲 鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】