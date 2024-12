罕見病｜鍾麗淇罕見病大女14歲生日前做手術　Isabella打石膏後患壓瘡再染病毒

▲ 鍾麗淇患罕見病的女兒Isabella,14歲生日前夕做手術 。

【鍾麗淇/罕見病】育有兩女的鍾麗淇可說是一名堅毅媽咪,其大女Isabella於6個月大被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,曾被批活不過2歲。日前鍾麗淇為愛女Isabella慶生,更於IG上載慶生照。

鍾麗淇女兒|14歲生日前做手術

從照片所見,鍾麗淇為Isabella預備了兩個生日蛋糕,更以不少氣球作點綴,鍾麗淇更親吻Isabella,一家人充滿愛,當中靚媽鍾嘉欣也留言鼓勵:〝Happy bright 14th bday Isabella! I don’t personally know you, but by reading your mom’s stories of you, you must be amazing and more〞

鍾麗淇女兒|鍾麗淇自言向女兒學習

鍾麗淇大女Isabella迎來14歲生日,她以英文撰文透露Isabella生日前夕動過手術,鍾麗淇寫道:

只有像你這樣的女孩才能在辛苦的一個半月後,閃閃發亮,經歷了十月底的手術,打石膏後,生了三個痛苦的壓瘡,到之後得到病毒感染! 然後生日月到了,她已經回彈到110%了

鍾麗淇續說以大女Isabella為學習對象:「永不停止的力量和決心讓我驚嘆,媽媽有很多東西要向你學習,Isabella,我們非常愛你.... 生日快樂,我的愛人.... #myfirstborn」

▲ 鍾麗淇 大女Isabella患有罕見病! (取自instagram)

鍾麗淇女兒|封堅毅女兒為「戰士公主」

Isabella不幸患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」,醫生曾斷言不能走路以及活不過兩歲。惟鍾麗淇與老公一直沒有放棄,悉心照顧女兒。

在Isabella5歲起開始教她走路,雖然一步一艱辛,但堅強的她由扶著鐵架走一段路到可以參加運動會,當中的堅毅精神非筆墨可形容,因此鍾麗淇以「戰士公主」(Warrior Princess)形容Isabella。

被公認為好媽媽的Margaret,不少人認為她為愛女付出很多,但她卻反而感謝女兒:

好多人會覺得我付出好大,但我覺得得著更多。

