  • 23°C
香港時間：20241211日 (三) 20:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

罕見病｜鍾麗淇罕見病大女14歲生日前做手術　Isabella打石膏後患壓瘡再染病毒

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

鍾麗淇患罕見病的女兒Isabella，14歲生日前夕做手術 。

【鍾麗淇/罕見病】育有兩女的鍾麗淇可說是一名堅毅媽咪，其大女Isabella於6個月大被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被批活不過2歲。日前鍾麗淇為愛女Isabella慶生，更於IG上載慶生照。

最新影片：

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

鍾麗淇女兒｜14歲生日前做手術

從照片所見，鍾麗淇為Isabella預備了兩個生日蛋糕，更以不少氣球作點綴，鍾麗淇更親吻Isabella，一家人充滿愛，當中靚媽鍾嘉欣也留言鼓勵：〝Happy bright 14th bday Isabella! I don’t personally know you, but by reading your mom’s stories of you, you must be amazing and more〞

點擊圖片放大
+5
+4

鍾麗淇女兒｜鍾麗淇自言向女兒學習

鍾麗淇大女Isabella迎來14歲生日，她以英文撰文透露Isabella生日前夕動過手術，鍾麗淇寫道：

只有像你這樣的女孩才能在辛苦的一個半月後，閃閃發亮，經歷了十月底的手術，打石膏後，生了三個痛苦的壓瘡，到之後得到病毒感染! 然後生日月到了，她已經回彈到110%了

鍾麗淇續說以大女Isabella為學習對象：「永不停止的力量和決心讓我驚嘆，媽媽有很多東西要向你學習，Isabella，我們非常愛你.... 生日快樂,我的愛人....  #myfirstborn」

鍾麗淇 大女Isabella患有罕見病！ （取自instagram）

鍾麗淇女兒｜封堅毅女兒為「戰士公主」

Isabella不幸患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，醫生曾斷言不能走路以及活不過兩歲。惟鍾麗淇與老公一直沒有放棄，悉心照顧女兒。

在Isabella5歲起開始教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她由扶著鐵架走一段路到可以參加運動會，當中的堅毅精神非筆墨可形容，因此鍾麗淇以「戰士公主」（Warrior Princess）形容Isabella。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：

好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。

點擊圖片放大
+8
+7

相關報導：

為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力

為母則強︱患罕病大女曾被斷言活不過2歲　鍾麗淇盡心照顧慶祝女兒13歲生日

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【為母則強】大女推BB車載妹妹溫馨互動　鍾麗淇哼歌數拍子協助：為女兒感驕傲
12:39 2022/05/05
【為母則強】大女推BB車載妹妹溫馨互動　鍾麗淇哼歌數拍子協助：為女兒感驕傲
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
12:18 2022/06/21
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

你可能感興趣

【為母則強】大女推BB車載妹妹溫馨互動　鍾麗淇哼歌數拍子協助：為女兒感驕傲
12:39 2022/05/05
【為母則強】大女推BB車載妹妹溫馨互動　鍾麗淇哼歌數拍子協助：為女兒感驕傲
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
12:18 2022/06/21
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
育兒心得 爸媽心聲 手術 鍾麗淇 罕見病

最高瀏覽

居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕