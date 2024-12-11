啟德體育園｜體育園主場館首度開放予傳媒參觀　 預告明年1月將有大型活動舉行【多圖】

啟德體育園主場館今日（11日）首次開放予傳媒出席參觀。可容納5萬人的主場館仍然於工程階段，不過到達場館的升降機、以及連接廂房及場館的通道已大致完工。傳媒獲安排於南看台出席活動，但暫未能於看台及場地參觀。目前場地展示的是人工草坪，部分草坪由保護版覆蓋，場地亦可換上真草，以供大型體育賽事舉辦，亦設有輪椅位、以及大型顯示屏幕的場館設施。

啟德體育園策略發展總監鄧竟成稱，每次聽到參觀主場館的朋友均表示震撼。他稱，過往「商界對參與活動的力無咁強」，希望體育園成為火車頭，令香港成為盛事之都。鄧竟成指，主場館可由七欖等國際級體育活動，「變身」成盛事化場地，例如下年舉辦的「Coldplay」演唱會，並可以由國際級排球賽，變身成40個羽毛球場。希望透過體育園，可以達至政府所提倡的「五化」體育政策。

港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，香港體育發展「無場地萬萬不能」，希望透過場地讓本地比賽成長，並建立IP品牌，亦稱「主場之利好緊要」，場地開幕後，各體育協會即可有條件競投各項體育大賽。

演出業協會主席許冰心則表示，希望場地落成後，可以促進創意產業的產業鏈，包括舞台設計、歌曲、燈光等，希望場地落成後，體育及盛事的表演機會可以獲同等看待，協調好並為經濟發揮最大效益。亦希望與場地管理者彈性檢討協調成本問題、以及場地分成等。

香港國際七人欖球賽明年將於啟德體育園舉行，園方公布，匯豐成為園方「卓越創始合作夥伴」，會於啟德零售館設「AirBadminton」戶外羽毛球場，贊助商稱，明年1月亦會有大型活動於「超大型演出項目」於啟德體育園舉行，適時公布詳情。

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