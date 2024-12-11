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減肥焦慮｜7成人嫌棄自己身材　惟逾4成稱修身從未成功

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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健康習慣及形體管理調查，73%港人減肥年資逾3年，近4成從未試過成功。（生活易圖片）

【減肥焦慮 / 體型管理 / 調查】生活易 (ESDlife)於10月進行「港人健康習慣及體型管理調查」，結果顯示，7成港人嫌棄身材，陷身型及減肥焦慮，73%港人減肥年資達3年或以上，惟4成受訪者修身效果未如理想。

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8成人認為減肥是終身事業

衞生署數據顯示，本港多大55%成人屬於過重或肥胖，為了解港人對健康生活及身型的追求、常用之塑形或減重方法，及探討個別減肥方法未如理想之原因，生活易於10月以網上問覺訪問形式，進行「港人健康習慣及體型管理調查」。

此次調查共有489名港人受訪，結果顯示，7成受訪者嫌棄自己身材，逾9成受訪者希望自己擁有更美好的身段；8成受訪者認為減肥是終身事業，73%受訪者減肥年資達3年以上，每位受訪者平均嘗試過3種減肥方法，更有甚者減肥方式較極端，惟近4成人並未試過成功。

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92%受訪者冀有更易實行的減肥方法

是次調查發現，高達8成受訪者視減肥為其終身事業，有73%受訪者減肥年資為3年或以上，30%受訪者減肥年資更長達10年以上。57%受訪者曾試過修身減肥2至5次，長期反覆減肥的主要原因為喜愛美食不想戒口（57%）、未能堅持運動（53%）、瘦身減肥效果未如理想（43%）等，超過75%受訪者則表示減肥後會出現反彈，甚至越減越肥，陷入惡性循環。

然而，儘管有94%受訪者希望自己擁有更好的身型，惟當中仍有20%對自己身型不滿的受訪者至今未採取過任何行動，其原因包括59%坦言「懶惰」、51%稱「不喜歡或未能堅持運動」、41%表示「意志力及行動力低」，更有15%認為因「未有少勞多獲的修身方法」。高達92%受訪者希望尋求更易實行的減肥方法。

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長期減肥影響情緒　無控制飲食會感內疚

減肥方法主要由加強運動及控制飲食兩方面，受訪者中最常見的控制飲食方式包括戒食甜品和澱粉質（64%）、間歇性斷食（28%）、低碳飲食（25%）和進食減肥代餐（20%），惟長期減肥會影響心理及情緒，有過半（52%）受訪者表示當沒有控制飲食的情況下進食後會感到內疚自責。

除最基本的飲食和運動調節外，有受訪者為了追求瘦身效果，曾經嘗試較極端的減肥方法，例如進食需醫生處方之減肥藥（5%）、飯後扣喉（4%）、打減肥針（1%）等以助減肥。受訪者平均試過約3種減肥方法，但有86%受訪者認為自己所用之法並不健康。然而，儘管受訪者為減肥試盡不同方法，仍有37%的受訪者表示他們從未試過修身成功。

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