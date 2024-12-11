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行李箱優惠｜空姐最愛Delsey Paris行李箱　減價低至41折最平$544入手【附專家教保養貼士】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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空姐最愛Delsey Paris 行李箱，低至41折最平$544入手。

【行李箱優惠/Delsey Paris】想要一個既穩固又實用，收納性高又能防撞性強的行李箱去旅行？空姐最愛品牌Delsey Paris最近正進行減價優惠，多款行李箱低至41折，仲有多款顏色供選購！即睇抵買行李箱之選！

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

行李箱優惠｜最平低至$5XX

Delsey Paris創立於1946年，是著名法國行李箱品牌，主打時尚有型的設計，鮮明大膽的色調成為旅行造型的時尚亮點，更配備各種全新功能，堅固耐用能適應各種環境。與其他品牌的不同，在於品牌非一般舊派金屬色設計，而是以傳統凹凸浮雕設計，美觀外型亦使它成為空姐最愛。

最近於Amazon進行多款精選優惠，有型格王牌Rempart硬喼、復古設計Chatelet Air、最強防盜St.Tropez等，最平款式僅$544！

行李箱優惠｜Raspail Softside 滾輪行李袋

這款行李袋設計精巧，擁有50-50的開口，並配備兩個相等尺寸的隔層，方便整理物品。兩個大型外部口袋，可用於存放鞋子或髒衣物，而另一個較小的口袋則可用於存放配件，可以輕鬆整齊分類，去旅行更加便利。

這款28吋行李袋布料用回收膠樽製成，環保又輕身，閉合方式比傳統拉鍊具備高達三倍的抗侵入性，確保您的物品安全無虞。袋子的側面、頂部和正面設有5個提手，無論是露營、海灘還是滑雪，堅固輕便的設計都能輕鬆攜帶。

  • 41折特價：$544（原價$1,315），免進口費用
  • 購買連結：【Amazon網站按此
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    行李箱優惠｜Comete 3.0硬殼可擴充行李箱 

    這款20吋行李箱小巧的骰，採用輕巧耐用的ABS/聚碳酸酯外殼，能有效防止龜裂或斷裂，確保長久使用壽命。其防刮斜紋飾面不僅美觀，還能抵抗日常磨損，保持行李箱的全新外觀，即使寄艙防撞性也很高。

    內部設有兩個隔層，配備彈性肩帶和網眼分隔板，能有效固定物品，最大化包裝靈活性。行李箱的頂部、側面和底部都有3個提手；此款式可擴充至2英吋（約5.0公分），並享有3年製造商有限保固，讓您在旅行中無後顧之憂。

  • 7折特價：$762（原價$1,089），免進口費用
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    行李箱優惠｜Rempart硬殼可擴展行李箱 

    Rempart行李箱系列共有5個顔色——炭灰、軍綠、奶茶、銀灰、鮮橙，以及2個尺吋︰19吋和26吋；設計修長的Trunk size能節省空間，在酒店房間打開行李箱時方便慳位。

    Rempart是品牌最型格玩味系列行，同時具備高實用和功能性，聚碳酸酯外殼超級堅固耐用，經得起托運時的撞擊；另配備獲品牌專利的TSA組合鎖及Securitech® 3 Zip保安拉鏈，為行李箱提供額外保護。

  • 橙色 19吋，7折特價：$1,089（原價$1,556）
  • 綠色 19吋，8折特價：$1,244（原價$1,555）
  • 免進口費用、免運費
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    行李箱優惠｜Chatelet Air 2.0硬殼行李箱

    Chatelet Air 2.0系列主打復古設計感，輕量100%聚碳酸酯外殼設計，具備優越抗裂功能，擁有極佳的保護力；行李箱是內建USB連接埠可與USB設備無縫連接，方便充電（不含充電器），讓您隨時保持聯繫。

    啡色人造皮革設計，搭配額外角落保護設計，耐用性更上一層樓，最適合愛復古穿搭時尚人使用。

  • 8折特價：$2,053（原價$2,566），免進口費用、免運費
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    行李箱優惠｜ St. Tropez硬殼可擴充行李箱

    St. Tropez系列為DESLEY PARIS標誌性產品，配備了專利SECURITECH® 2 zip防盜、金屬保護拉鍊技術及特製強化拉杆，比普通拉鍊耐用3倍。它配有四個減震、靜音、機動性高的雙滑輪，而內襯的內料可拆出來機洗，方便衛生。

  • 28吋，8折特價：$1,743（原價$2,185）
  • 21吋，42折特價$1,306（原價3,110）
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    行李箱優惠｜Helium Aero硬殼可擴充行李箱

    DELSEY PARIS減價最抵買非Helium Aero莫屬，一個價錢可入手2個不同呎吋行李箱，分別是21及25吋，平均約價都只是$912一個。黑櫻桃紅金屬外殼輕盈耐用，幾乎感受不到手上的重量，大大提升了旅行的便利性。

  • 67折特價：$1,824（原價$2,724）
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    行李箱優惠｜Cruise 3.0硬殼可擴充行李箱      

    這款行李箱由100%聚碳酸酯製成，這種輕量且耐衝擊的材料可確保其使用壽命長達多年。最大賣點Delsey專利的超重指示器（適用於24/28吋型號）能隨時告訴您行李的重量，避免因超重而需支付額外費用，且無需電池供電，製造商提供5年有限保修。

    $4,125價錢已含3個大小的行李箱，分別是21、24和28吋，平均每個只是$1,375，非常抵買。

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    行李箱優惠｜行李箱保養貼士

    香港人常去旅行，行李箱一同身經百戰。要行李箱耐用，保養行李箱就成為一大學問。要行李箱耐用，著名法國行李箱品牌DELSEY、其店舖主管Terence教大家幾招保養行李箱的秘技。懂得保養行李箱，可以令行李箱更耐用。

    DELSEY店舖主管Terence說，硬喼時尚，軟喼多間格，只要懂得用，兩者都耐用。(TOPick攝)

    DELSEY店舖主管Terence說，要視乎客人習慣用軟行李箱還是硬行李箱。有人喜歡硬喼，因為硬喼較時尚。有人喜歡軟喼，因為軟喼內有較多間格，外面有袋，變厚身，有彈性，增加容量。

    Terence補充，行李箱損壞往往源於使用不當。問題一般出在拉桿、手挽及滾輪（俗稱轆）三方面。

    如要提起較重的行李箱，最好用雙手分別拎起行林箱的兩個手挽，重量平均分配，喼會較耐用。(TOPick攝)

    行李箱優惠｜用拉桿拉喼滑行

    不懂使用或不重視正確使用拉桿(Pull Handle)，是導致拉桿易壞的原因。Terence說：拉桿是用來控制個喼行，但發覺有不少人上落樓梯時，會用拉桿拎起行李上樓梯。這會令到拉桿容易壞，最常見是，拉桿的伸縮出問題。

    Terence補充，拉桿是用來帶動行李箱滑行，拉四個轆的行林箱，可以隨意拉向左右方，甚至360度氹氹轉都可以，但不要將四個轆的行李箱當成兩個轆的行李箱斜拉。如果只有其中兩個轆不停磨擦，導致磨蝕，容易造成行李箱失平衡。

    行李箱優惠｜用手挽拎起行李箱

    如要拎起行李箱，Terence說，可以使用主手挽(Main Handle)拎起行李箱。若然感到行李太重，可以兩個手挽一起拎，不會弄傷自己之餘，使用兩個手挽亦會分擔行李重量，行李箱會更耐用。

    Terence 建議使用有彈性、快乾及跣水物料的行李箱保護套，行李箱套亦有助識別行李。(TOPick攝)

    行李箱優惠｜硬軟行李箱不同護理

    硬喼和軟喼，在保養、清潔上有些少不同，但方法很簡便。Terrence說：保養硬喼，使用半濕的布，加些清潔劑如萬潔靈去抹喼已OK，抹完就好靚。要求高一點，用碧麗珠噴在乾布上，抹一抹，好靚好乾淨。

    他續說布喼好易打理，「布喼用的物料大部份是聚酯纎維(Polyester)，再靚一點用尼龍，用料本身不大積污糟。將濕布扭乾些少，抹一抹，就可以了。」

    Terrence補充，用鞋刷或舊牙刷擦去滾輪上的泥塵，令行李箱滑行時更順暢及更耐用。

    DELSEY最新款TURENNE系列行李箱，使用新一代的ST保安拉鍊，經多重測試，可抵擋被圓珠筆一撬即開。(TOPick攝)

    行李箱優惠｜保安拉鍊耐用安全

    有質素的保安拉鍊會較耐用及安全。使用拉鍊設計的行李箱不一定不安全，但要留意所用的是普通拉鍊還是保安拉鍊。DELSEY的ST保安拉鍊已獲專利多年，而新一代的ST保安拉鍊，經多重嚴格測試，可抵擋被圓珠筆一撬即開的危險。

    揀行李箱保護套，要揀有彈性、快乾及跣水的質料。行李箱保護套有彈性，即使行李箱大一、兩吋，都可以用得著。還有行李箱保護套可易於辨認。

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